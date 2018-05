Chroniques » Revel In Flesh - Relics Of The Deathkult Chronique Relics Of The Deathkult (Compil.)

Malgré ses efforts répétés le combo du Baden-Württemberg reste encore et toujours considéré comme un second couteau de la nouvelle scène Death allemande, qui est actuellement en pleine bourre grâce notamment aux talentueux SLAUGHTERDAY, CHAPEL OF DISEASE, DESERTED FEAR, WOUND ou encore DEHUMAN REIGN. Jusqu’à présent du côté du quintet il n’y a rien eu de mauvais ni de ratage en règle à signaler mais musicalement il a du mal à se démarquer au sein de cette rude concurrence, ça n’est pourtant pas faute d’essayer depuis des années tant celui-ci se montre productif avec quatre albums au compteur depuis 2012 et surtout le double en matière de Split divers (avec notamment REVOLTING, GRAVE WAX, PUTERAEON, FERAL, THE DEAD GOATS, ZOMBIEFICATION, HUMILIATION et WOMBBATH), où il se tire la bourre avec d’autres formations aussi bien obscures que plus réputées. Du coup pour faire patienter ses fans en attendant un futur opus il a eu l’idée excellente de sortir cette compilation où l’on retrouve les morceaux présents sur ces courts supports, aujourd’hui très difficiles à dégoter. Si l’intérêt est inexistant pour ceux qui possèdent déjà les versions originales, en revanche pour ceux qui sont passés à côté l’occasion est belle de découvrir ces raretés agrémentées de reprises de précurseurs du genre.



Cependant si ceux qui apprécient l’œuvre des teutons seront comblés, en revanche les autres trouveront qu’elle est toujours aussi monotone et que ça traîne trop en longueur, du coup ça n’est pas avec ça qu’ils vont faire de nouveaux adeptes. C’est d’autant plus le cas ici car on a souvent l’impression que les gars ont un peu raclé les fonds de tiroir pour tenir cette cadence de production, du coup il n’est pas vraiment étonnant que l’ensemble des compositions présentes ne soient pas toutes du même calibre, ce qui est franchement dommage. Car le groupe a du potentiel et quand il se sort les doigts du cul et travaille un peu plus son écriture le résultat est tout de suite plus convaincant, car « Chant Of Misery » et « Deathkult » (tous deux datant de 2014) n’hésitent pas à voir l’apparition de blasts précis et de parties remuantes et entrainantes, en plus d’un mid-tempo classique et habituel. D’ailleurs la variété des tempos y est bien représentée, permettant ainsi à cette doublette de faire mouche vu que toute la panoplie technique de ses créateurs y est représentée, à l’instar de « Casket Ride » qui fait taper du pied et remuer de la tête, entre les accélérations précises et les ralentissements massifs qui évitent la redondance.



Malheureusement au milieu de tout cela d’autres moments vont être franchement ennuyeux soit à cause d’un manque de variété flagrant (« Corpus Vermis », « Phlebotomy – Blood Dripping Healing ») ou alors d’une durée globale beaucoup trop longue (« Nightrealm Ghouls – The Dead Will Walk The Earth », « The Ending In Fire », avec en prime parfois l’absence de rythme où le tempo lent prend le pas sur le reste, et d’une une écriture très (trop) simple et redondante accentuant du coup ses défauts réducteurs. Cependant l’idée de terminer la galette par un hommage aux pères fondateurs du Metal de la mort est bienvenue, d’autant plus que ses versions de 2017 sont à la fois fidèles aux originales, tout en ayant droit à un son plus gras et dégoulinant, ainsi qu’à une violence plus soutenue. Que ce soit sur « Pay To Die » de MASTER, « Mutilation » de DEATH, ou encore « Deny The Light » d’HEADHUNTER D.C., le groupe se lâche littéralement et se fait plaisir, laissant du coup cette sensation bizarre qu’il est meilleur pour jouer le répertoire des autres que pour créer le sien. Autant dire que cet objet est typiquement réservé aux vrais fans purs et durs qui y trouveront leur compte sans problème, alors que les autres se rabattront certainement vers les autres formations d’outre-Rhin qui aiment jouer un Metal de la mort à l’ancienne, qui sent bon la Suède des années 90, tout en étant bien putride et riche en graisse… le tout avec la fameuse Deutsche Qualität, et ça n’est pas ce qui manque dans le pays.

