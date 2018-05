Chroniques » Fragments Of Unbecoming - Perdition Portal Chronique Perdition Portal

Fragments Of Unbecoming avait mis un pied plus prononcé sur le terrain death metal « testostéroné » après Perdition Portal c’est un retour à leurs prémices mélodiques sans fioriture, à savoir un death mélodique « nineties » brut de chez brut qui tend à agripper le tympan dès la première note, du « Crimson Melodic Death Metal Art » selon leurs dires. Poignées de tremoli aiguisés et mélodies death/black glaciales à la fibre d’antan (« Towards The Leaden Sky », le At The Gates burné « Shadowfathers » et son break à 2:50 ou l’imparable « All Light Swallowed » à 2:45) pour nous faire chavirer. Une efficience qui ne serait rien sans la violence dégagée à côté. L’atout principal, son grogneur. Le gaillard Sam mettra encore la fessée aux vils détracteurs se moquant du style de Göteborg. Des vocaux d’ogre (toujours épaulés des cris du guitariste et bassiste) qui à chaque album gagnent en grave, une mise en bouche savoureuse dès « Dismal » (ce break à 2:37 pour déboucher le siphon de l’évier).



Pour décupler ce « coup de pied au cul », des frappes de sourd et des blasts intenses qui tiennent désormais sur la durée (deux mesures et puis s’en va, défaut des premiers opus). Couplé aux vociférations gutturales et derrière un mixage sans faute de Kristian Kohlmannslehner (Aborted, Benighted), l’effet est immédiat… Mais non sans quelques baisses de régime. Les Allemands excellent dans le up-tempo « uppercut », les morceaux plus « modérés » « Golgotha », le titre éponyme ou « Treacherous Grounds » subiront quelques à-coups, redorés par une mélodie ou une montée en puissance. Des compositions binaires un peu trop « scolaires » après écoutes plus fines, cela manque de variations et de breaks impromptus. Cinq ans d’attente et presque vingt années de bouteille, on aurait apprécié un peu plus d’agréments comme sur l’intro sombre de « All Light Swallowed » ou le morceau final doomy « Calamity Choir », un peu bancal et maigre mais plutôt osé avec ses chœurs (assez inhabituel pour le genre). Dommage,



