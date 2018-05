Chroniques » Fuzzgod - Meet Your Maker Chronique Meet Your Maker (Démo)

FUZZGOD, c'est authentique. C'est du Stoner brut de pomme qui ne se prend pas le chou.



Après cette métaphore maraîchère, entrons dans le vif du sujet.



FUZZGOD est un duo gratte / batterie originaire de Cincinatti et Meet Your Maker est leur première démo. Le disque est sorti le mois dernier et il m'a positivement marqué. C'est d'ailleurs pour cela que je vous en parle aujourd'hui. Les cinq titres enregistrés par le duo méritaient plus qu'un entrefilet dans la rubrique News de ton webzine Metal préféré.



FUZZGOD, c'est du Stoner bien gras. L'enregistrement est organique et un peu crade, comme il se doit. On entend bien les instruments, on n'entend que les instruments. L'univers évoque BLACK SABBATH, notamment sur "Children of the Gun" où le chant a des accents Ozzyesques et le riffing une lourdeur Iommiesque). Pour le reste des inspirations, on sent que les gars ont écouté les classiques du genre.



En deux mots, FUZZGOD, c'est bien fout. Et pourtant ce n'est qu'une démo. Une généreuse démo de cinq titres pour 20 minutes de musique. A la longue, le côté démo ressort dans la simplicité des arrangements et le désarmant naturel du propos. Mais c'est aussi ce qui en fait le sel.

