Come Ethereal Somberness paru sur le label suédois Blood Harvest Records (en collaboration avec Helter Skelter Productions). Label qui a d’ailleurs réédité tout récemment leur première démo sous la forme d’un joli 12’’ en plus d’une compilation CD regroupant cette même démo ainsi que les deux titres du EP



Outre un artwork une fois de plus très réussi, le groupe a eu le bon goût de ne pas tomber dans la redite en réenregistrant quelques anciennes compositions. Come Ethereal Somberness compte ainsi neuf nouveaux morceaux (dont une intro, une outro ainsi qu’un titre instrumental) pour une durée peu excessive de tout juste trente-cinq minutes. Idéal pour ce genre de Death Metal mené le plus souvent le couteau entre les dents.



Car loin de vouloir changer de cap, Taphos s’enfonce aujourd’hui encore un peu plus dans cette formule qu’il a fait sienne. Une recette qui emprunte autant à la scène américaine (on pense beaucoup au Morbid Angel des débuts avec qui les Danois partagent cette même intensité ainsi qu’à Incantation pour l’atmosphère blasphématoire et certains riffs extrêmement malfaisants) qu’à la scène scandinave (outre une démarche relativement similaire à celles de groupes tels que Degial ou Vorum, Taphos partage également ce sens de la mélodie sournoise et nauséabonde). Ainsi passé "Letum", sombre introduction d’un peu plus d’une minute évoquant les plus viles profondeurs de la Terre, Taphos embraye rapidement sur un Death Metal à l’ancienne fait de leads et autres soli tous plus sinistres les uns que les autres (ces derniers me rappellent notamment ceux d’un certain Dead Congregation) mais aussi d’accélérations extrêmement soutenues sur fond de blasts particulièrement tourmentés. Une intensité et une énergie qui donnent toute sa puissance à ce Death Metal somme toute assez classique (je l’ai déjà dit mais je le répète au cas où, Taphos n’a clairement rien inventé) mais alors d’une efficacité à toute épreuve. Il se dégage ainsi de l’ensemble une impression terrible de chaos, une urgence brûlante et dévorante rappelant les quelques albums de Verminous, Necrovation ou encore Repugnant. Chose qui n’est absolument pas pour me déplaire, bien au contraire.



Probablement soucieux d’apporter un peu de relief à son Death Metal, Taphos n’hésite pas non plus à casser le rythme appuyé de ses compositions. L’exemple le plus parlant est bien évidement ce titre instrumental qu’est "Dysfori". Placé à peu près à mi-parcours, ce morceau acoustique d’un peu plus de deux minutes vient rompre avec la sauvagerie ambiante de Come Ethereal Somberness et ainsi offrir un court moment de répit. Celui-ci, particulièrement bien intégré, ne va ni dénaturer l’atmosphère générale ni même porter préjudice à la dynamique de l’ensemble. L’album est truffé d’autres exemples à l’image de ces ralentissements sur "Impending Evil" à 0:53, 2:17 et 4:02, "Thrieve In Upheaval" à 1:55, le début d’"Ocular Blackness" ainsi qu’à partir de 2:36, "A Manifest Of Trepidation" à 0:49 puis à partir de 1:42 jusqu’à 2:42, "Insidious Gyres" à 4:13 ou bien encore de ces quelques passages mid-tempos très lourds sur l’excellent "Livores". Le plus souvent, ces moments moins tendus sont accompagnés par quelques leads absolument démoniaques qui nourrissent sans mal cette atmosphère fuligineuse et malfaisante. Un régal pour quiconque apprécie l’exercice.



Sans parler d’attentes comblées, Taphos a su s’acquitter avec brio de l’étape relativement fatidique du premier album. Ainsi, sans changer son fusil d’épaule, le groupe Danois confirme le potentiel dévoilé à travers ses précédents enregistrements. Aujourd’hui comme hier, le groupe n’entend pas révolutionner quoi que ce soit mais l’énergie et la passion insufflées à ses compositions suffisent à les rendre efficaces et intéressantes pour quiconque apprécie ce genre de Death Metal tout en intensité et aux ambiances aussi saisissantes. Assurément l’une des meilleures révélations européennes de ces dernières années en la matière et un digne représentant de l’école danoise aujourd’hui en effervescence. En deux ans d’existence connue, les Danois de Taphos n’auront vraiment pas chômé. Une démo ( Demo MMXVI ), un EP ( EP MMXVII ), une seconde démo à usage strictement promotionnel (donc uniquement à destination de quelques labels et dont on retrouve ici les trois titres), une compilation… Autant de sorties qui auront permis au groupe originaire de Copenhague de se faire remarquer par les amateurs éclairés de Death Metal sombre et putride. C’est donc en toute logique que Taphos passe aujourd’hui à l’étape suivante avec la sortie d’un premier album intituléparu sur le label suédois Blood Harvest Records (en collaboration avec Helter Skelter Productions). 