Aucun chamboulement dans la recette des Américains, Cult Of A Dying Sun expose un black metal « direct » encore plus mélodique, empruntant principalement à l’Europe du Nord 90’s et à la Pologne (Mgla comme référence). Une différence majeure malgré tout avec son prédécesseur, une durée qui a quasiment doublée. Soit, peut-être des morceaux plus fouillés dans ce cas ? Pas vraiment… Toujours du tremolo/blast rudimentaire dans un tempo relativement soutenu, la nouvelle recrue aux fûts Brent Boutte (qui partira après l’enregistrement) fait d’ailleurs le job et nous ferait presque oublier Trevor. Si c’est bien rodé je ne vois pas le problème sauf que là Uada semble avoir eu une grosse panne d’inspiration. Le cap du premier album passé et pour un style qui me parle un peu, ça transpire vraiment le black mélo de seconde zone. Une mélodie leitmotiv un peu bancale et derrière très peu pour se sustenter (« The Purging Fire » et « Blood Sand Ash » comme vitrine de ce constat)… Des riffs pondus en soirée « jam » et balancés tels quels (tremolo « cheap » sur l’intro de « Sphere (Imprisonment) ») dans tes compositions ô combien longues et pauvres. Compliqué de tenir sa concentration, l’enchaînement de près de 20 minutes sur « Snakes & Vultures » et le morceau éponyme en plongera beaucoup dans une profonde léthargie… Des titres qui auraient pu être réduits de moitié.



L’ambiance alors comme élément salvateur ? Non plus. Aucun frisson ou quelconque émotion ne s’en dégage et ça malgré les efforts du frontman comme soupape. Ses cris modulés alternant criard, guttural, aliéné paraîtront téléphonés et surjoués… Même l’interlude instrumental « The Wanderer » ne procurera aucune sensation. Cult Of A Dying Sun aura pu être une catastrophe encore plus grande mais un regain d’intérêt apparaitra sur sa fin. Le final « Mirrors » et particulièrement « Sphere (Imprisonment) ». Pour ce dernier, un début raté qui basculera à 3:16 par un superbe solo et qui sera suivi d’un break dévastateur à (5:24) combinant leads, blasts et nappes de haute volée derrière une production imposante (et enfin un son de caisse claire convenable). On redemande des parties de cette trempe. Comme quoi le potentiel de Uada existe toujours mais dilapidé par un travail de composition malheureusement bâclé.



2018 - Eisenwald Tonschmiede Black Metal mélodique notes Chroniqueur : 5.5 / 10

plus d'infos sur Uada

Black Metal mélodique - 2014 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 25 Mai 2018

écoutez Snakes & Vultures

Cult Of A Dying Sun

tracklist 01. The Purging Fire (05:58) 02. Snakes & Vultures (09:36) 03. Cult Of A Dying Sun (08:18) 04. The Wanderer (05:38) 05. Blood Sand Ash (07:55) 06. Sphere (Imprisonment) (07:59) 07. Mirrors (10:27)

Durée : 55:51

line up Jake Superchi / Chant, Guitare

James Sloan / Guitare

Edward Halpin / Basse

Brent Boutte / Batterie

