Ce n'est pas la première fois que le quintette d'Anaheim subit un remaniement de personnel. Et à chaque fois, cela n'a pas impacté sa musique. Eh bien devinez quoi? Là non plus, ça n'évolue pas! Même le chant éraillé guttural bien gras de Bodybag Bob reste très proche de celui de Mike Abominator. Malgré les musiciens qui passent, Gravehill continue de pondre le même type d'album pas original pour un sou mais efficace en diable. Nous voilà donc toujours face à un death/thrash old-school un peu blackened dans certains riffs et un peu punky dans l'esprit et certaines rythmiques, influencé par Possessed, Sodom, Venom, Nunslaughter, Celtic Frost et compagnie. Si les Américains avaient tendance à baisser un peu la vitesse moyenne de jeu au fur et à mesure de leurs sorties, The Unchaste, The Profane & The Wicked redonne un petit coup d'accélérateur par davantage de séquences rapides en tchouka-tchouka accéléré. Pas de blasts par contre, snif! Mais clairement, ça reprend du poil de la bête niveau rythme, même si on a toujours le droit à pas mal de mid-tempo headbangant comme sur "Iron & Sulphur", "The Unchaste" (cassage de nuque à 2'10!), la fin de "Plague Hammer", "Sabbatic Whore", "The Wicked (old-school!) et "D.I.E." ou à des séquences plus sombres et ambiancées comme sur l'intro de "Bestial Genesis", "The Profane" avec un démarrage plombé et un break en son clair à base de basse et d'arpèges à la deuxième minute ou encore le début du dernier morceau "D.I.E.". Très classique mais ça le fait bien! Tout comme les riffs pas du tout originaux, soit en tremolo pour le côté death soit en legato pour le thrashy, qui font le taf. Il ne manque plus que les solos, le plus souvent assez chaotiques avec vibrato et pas des plus intéressants pour être honnête (mais ça colle bien à la musique) quand les quelques motifs plus développés, construits et mélodiques se montrent davantage enthousiasmants tels ceux de "The Profane" à 3'05, "The Wicked" à 2'57 et surtout "D.I.E." à 4'12 par-dessus un riff death bien sombre puis à 4'41, plus posé. Là il y a un vrai feeling mélodique.



Pas de bouleversement pour ce quatrième album. Gravehill continue de faire du Gravehill et ça me va plutôt bien. Ceux qui aiment leur metal extrême, old-school, classique, cliché, simple, efficace et pas prise de tête devraient ainsi trouver leur compte sur ce sympathique The Unchaste, The Profane & The Wicked dans le style typique death/thrash blackened rétro des Californiens. Il se fait en plus un peu plus rapide que le précédent, pas un mal même si je n'aurais pas dit non à encore davantage de bourrinage où Gravehill se montre le plus à l'aise. On ne rangera néanmoins pas l'opus dans ce que le groupe a fait de meilleur (ça, c'est pour le premier J'aime bien Gravehill. Ça ne sera jamais le meilleur groupe du monde, leurs albums ne resteront pas dans les annales, c'est passéiste à mort et c'est bête et méchant. Exactement comme j'aime mon metal extrême en fait, la plupart du temps. Du coup, ça fait plaisir de retrouver le gang californien pour un quatrième album sorti il y a un peu plus de deux mois chez Dark Descent Records. D'autant qu'il a mis du temps à arriver le salaud puisque quatre ans séparent cede Death Curse . Il y a bien eu entre-temps un split et un EP mais vu les formats, vous m'excuserez de ne pas y avoir prêté attention. L'intervalle de temps entre les deux productions peut s'expliquer par les changements de line-up opérés au sein de la formation. Thorgrimm, seul membre originel de 2001, reste derrière les fûts, tout comme Hell Messiah, lui à la guitare. Pour les autres, ça a bougé. Un nouveau guitariste lead, Eldehelm, fait ainsi son apparition en remplacement de Christian La Rocca. Corpse, auparavant chargé de la basse, passe désormais au chant suite au départ de Mike Abominator pourtant là depuis 2007. Et la basse justement, c'est l'ancien membre Bodybag Bob (ex-Exhumed et Sacrificial Sluaghter) qui revient pour la prendre en main. On ne rangera néanmoins pas l'opus dans ce que le groupe a fait de meilleur (ça, c'est pour le premier Rites Of The Pentagram qui garde ma préférence). Il s'agit même de leur sortie la moins marquante. Si on s'en satisfera parce que personne n'attend de Gravehill un quelconque génie et que le disque fait ce qu'on lui demande, on sent quand même que ça tourne un peu en rond et que l'inspiration n'est pas toujours au top, surtout sur les séquences moins speed, résultant en quelques morceaux plus plan-plan, en particulier "Iron & Sulphur" et "The Unchaste" qui font retomber le soufflé par leur côté mollasson malgré quelques bons passages. Un bon disque de second couteau en somme, du pur Gravehill, qui fait passer un bon moment mais sur lequel on ne reviendra pas plus que ça car pas du tout indispensable. Ou alors juste pour cette putain de pochette de Riddick!

