DEINONYCHUS et NORTT, c’est au tour des vilains Polonais de GONTYNA KRY de faire leur retour. Et sans prévenir en plus. Beaucoup de fans ont dû passer à côté de l’annonce de ce 4ème album, sorti en mars 2018 dans une surprenante clandestinité, pour ne pas dire dans le secret absolu. Ou alors il faut vraiment que je revoie mes sources. Bref, GONTYNA KRY est là, 10 ans après un Arystokracja ducha qui en avait convaincu beaucoup, dans un style black symphonique très rêche.



À l’origine, GONTYNA KRY est « vilain » parce qu’il fait partie de ces formations qui ont participé à l’aventure The Night ans The Fog. Un de leurs titres se trouvait carrément sur le premier volume de ce rassemblement de groupes acceptant le lien avec le NSBM. C’était en 1999 aux côtés de THOR’S HAMMER, ABSURD, VELES, FULLMON ou encore KRISTALLNACHT. En 1999 et donc avant même le premier album, qui date lui de 2001. En plus de 20 ans d’existence, le line-up a beaucoup bougé et il ne reste désormais plus que Warterz Neur de la formation originelle. Certains ont pu le découvrir chez PERUNWIT, AETHERES ou encore LECHIA. Il est apparemment accompagné uniquement de Piaty, de SUNWHEEL, pour quelques lignes de chant. Je dis « apparemment » parce que le livret ne contient aucune information à ce sujet. On y trouve les paroles des chansons, en polonais, mais pas d’autre information.



Maintenant, si GONTYNA KRY est « vilain », c’est plus dans le sens qu’il vient de proposer un album d’une inutilité affligeante. Oui, c’est totalement subjectif. L’appréciation de la musique, quelle qu’elle soit, implique toujours du subjectif. Mais alors que je cherche - et trouve - toujours du positif dans un album, et que j’essaie d’orienter le potentiel auditeur intéressé vers un album, Ignipoten m’a totalement désespéré. Et j’ai mis du temps à me rendre compte de la raison exacte. J’ai trouvé ça mauvais, sans plaisir, et fastidieux. Les compositions ne veulent rien dire. Il y a beaucoup d’agressivité, mais qui ne fait pas froncer le moindre sourcil. Ça bourrine sec mais la plupart des riffs sont chiants. Et puis qu’est-ce que c’est surchargé... La batterie (une BAR en plus) qui ne s’arrête pas, les vocaux rêches qui grincent, les guitares qui jouent aux héros et se lancent dans des soli sans saveur... Tout ça en même temps par moment... On se demande fréquemment si l’on est pas en train d’écouter deux albums en même temps. « Oh, j’avais laissé Youtube en même temps que le CD ! ». Mais non, c’est bien un seul titre qu’on écoute. Il y a bien entendu quelques passages exceptions, qui donnent tout de même envie de taper un peu du pied, mais ils ne durent pas, et surtout ils ne rattrapent pas le reste.



Et puis au fil des écoutes j’ai compris ce qui me dérangeait le plus : le style pratiqué. Le black sympho qui était déjà léger est encore moins mis en avant que par le passé, et ce sont des influences death qui prennent de la place... Le death... Et là je vais faire une digression, mais on peut tout à fait être fan de black metal sans aimer les autres branches du metal. Et moi je ne supporte ni le death, ni le thrash, ni tout ce que vous voulez d’autre. J’apprécie quelques formations, et j’ai les discographies complètes de HYPOCRISY, MEGADETH ou encore GWAR et IRON MAIDEN, mais ce sont des « groupes » que j’aime, pas un « style ». Au contraire du black où là je peux manger et manger tout et n’importe quoi, et aller « mettre des bonnes notes à des albums vraiment moyens, tu me déçois, je ne sais pas si je peux faire confiance en tes conseils parce que quand tu mets 9 moi je voudrais mettre 6 ».



GONTYNA KRY fait beaucoup appel au death, plus qu’au black désormais, mais je pense que même un fan de death ne sera pas vraiment convaincu. Le groupe ne fait pas mouche. L’album est chiant, mais désagréable également la plupart du temps...



2018 - Wolfspell Records Black Death notes Chroniqueur : 4 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Gontyna Kry

Black Death - 1993 - Pologne

écoutez Praźródło

tracklist 01. Ignipoten I 02. Ogniem zwyciężamy 03. Etos zdobywców 04. Kratofania kuźni stworzenia 05. Odrodzenie 06. Ignipoten II 07. Wskrzeszając dawny płomień 08. Praźródło 09. Ignipoten III 10. Pogański monumentalizm 11. W hołdzie ziemi 12. Niegasnąca siła

Durée : 54:32

parution 20 Mars 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

