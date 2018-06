Chroniques » Brouillard - Brouillard Chronique Brouillard

Alors le troisième album de BROUILLARD m’a plus que convaincu. Il m’a marqué parce qu’il est venu parler à mon âme. Il est venu trifouiller dans mon cœur. Si les deux premières pistes avaient été aussi fortes que les deux dernières, je tenais un album traumatisant. Félicitations déjà parce qu’à chaque sortie je trouve du mieux, et là même de l’indispensable... J’ai chroniqué le deuxième album deen 2016. Deux ans plus tard, le groupe revient et si ça peut vous rassurer, il est toujours aussi content de lui et du nom « brouillard » . Je rappelle que le musicien, pratiquement seul à bord, se nomme Brouillard. Que ses trois albums s’appellent tous Brouillard. Que les morceaux ont tous également ce nom de « Brouillard » , et qu’il est donc impossible de savoir à quel album, et à quel morceau, on fait référence si l’on se lance dans une explication nominative. ‘Moi, ma chanson préférée de BROUILLARD, c’est « Brouillard » , sur Brouillard ’... Au moins ça permet d’être tous d’accord. ‘C’est pas vrai !? Moi aussi ! J’adore « Brouillard » ! De! Sur l’album Brouillard ! Ça alors, on est trop pareils !!!’. Le plus drôle, c’est lorsque le livret veut nous donner des précisions, comme sur ce nouvel opus qui déclare que Vahelya a posé son chant, lyrique, sur « Brouillard » . OUI, MAIS LEQUEL BORDEL, DE BROUILLARD ? Alors on est obligé de numéroter. On parle de « troisième piste du premier album », « première piste du deuxième album », « cinquième piste du troisième album ». Ah non, pas possible ça. Les albums dene contiennent pas cinq pistes. C’est quatre maximum. Trois sur le premier album, quatre sur les suivants. Et quatre « vrais » morceaux cette fois-ci. Sur le deuxième, le troisième « Brouillard » était instrumental. Pas de ça ici. Quatre vraies longues pistes, de 12, 18, 10 et 15 minutes.La note de l’album, 8.5, est plus haute que celle du prédescesseur. Ce n’est pas grâce aux deux premières pistes, mais aux deux dernières. Elles valent 10/10. On va en parler dans un instant. Les deux premiers morceaux sont de bonne qualité, avec toujours ce black atmosphérique qui emprunte àet. C’est encore plus flagrant que par le passé, surtout sur la deuxième piste, avec une batterie folle, des riffs éthérés, de longues parties instrumentales qui créent des boucles hypnotiques. La maîtrise est évidente, les effets fonctionnent, le décollage est assuré. Mais il manque un quelque chose, ou plutôt, on n’arrive pas à atteindre un certain palier. La première piste à cause d’une partie centrale trop instrumentale qui nous fait révasser à autre chose, la deuxième parce qu’elle manque de passages véritablement bouleversants. Elles ont pourtant déjà les éléments qui vont rendre les deux suivantes parfaites, mais moins bien amenées, moins bien agencées : les vocaux rèches et des excès de mélancolie.Alors que je citaiscomme référence musicale, il ne faut pas oublier les liens avec. des vocaux qui vous prennent par les pieds. Fini l'espace, on revient sur terre tout de suite, les pieds dans les marécages. Et ces vocaux ouvrent bien la première piste, mais ils restent par la suite plus en arrière. C'est le cas sur les deux premiers morceaux où l'on aurait aimé qu'ils aient un rôle plus important. C'est le cas sur la suite, et ça change beaucoup la donne. On trouve alors plus de personnalité dans des sensations plus douloureuses, plus sensitives, plus nostalgiques. D’autant que le troisième morceau ralentit le rythme. Il est excellent. Il sera suivi par de l'encore mieux. Un titre d’une intensité rare. Il la doit à des ajouts idéalement pensés. Il commence par des chants d’oiseau, vite relayés par le chant lyrique dont parlait le livret, accompagné de la guitare grésillante et torturée. La peine, la torture mentale, le doute... Beaucoup de sentiments viennent s’imposer à notre esprit. Et lorsqu’au bout de 2 minutes le titre s’emballe, c’est comme si nous essayions de gigoter pour oublier ces sentiments. Mais ils ne s’effacent jamais réellement, et des mélodies claires viennent réouvrir les plaies. Les trois minutes acoustiques entre la 7ème et la 10ème minutes sont aussi terrifiantes. Cette piste, elle est hantée, elle ne nous quitte plus.Alors le troisième album dem’a plus que convaincu. Il m’a marqué parce qu’il est venu parler à mon âme. Il est venu trifouiller dans mon cœur. Si les deux premières pistes avaient été aussi fortes que les deux dernières, je tenais un album traumatisant. Félicitations déjà parce qu’à chaque sortie je trouve du mieux, et là même de l’indispensable...

