4 années ont passé, Anders Björler a quitté le groupe, laissant à son frère Jonas la lourde tâche de composer tout ou du moins une bonne partie de l’album en sonnant toujours « à la façon de ». Et si Jonas Stålhammar (exfiltré de God Macabre) a certainement eu son mot à dire dans l’aventure de la composition, ce « To Drink from the Night Itself » me semble avoir été porté en grande partie par les épaules certes solides de notre bassiste bien aimé, qui œuvre aussi pour rappel dans The Haunted. Ce préambule me permet d’en arriver au premier constat qui s’impose au fil de très, très nombreuses écoutes et découle de ce changement de line up : le riffing « catchy » dont « At War.. » avait bénéficié a été mis de côté au profit d’une approche beaucoup plus sombre, très rythmique et dans lequel les mélodies guitares ont moins d’espace que par le passé. De façon générale, les riffs ont la main mise sur le spectre musical qui s’étend sur ces 44 et quelques minutes, et vous me direz que c’est tant mieux, on est pas venu écouter du old school In Flames avec de jolies mélodies à chantonner sous la douche (ce qui n’est plus qu’un lointaine rêve éveillé), mais du At The Gates bien burné.



Certes, mais du coup ce « To Drink… » se révèle un peu abrupt au premier rdv, et passé le titre éponyme (3 secondes suffisant à se dire : personne ne fait du At The Gates aussi bien qu’eux-mêmes – titre efficace mais qui s’oublie un peu vite) et la triplette « Palace of Lepers » (à la fin mélodico-poignante à 2mn57 très efficace) / « Daggers of Black Haze » (qu’on remarque d’office pour plein de bonnes raisons, notamment l’apparition extrêmement plaisante de passages acoustiques mais aussi juste parce que le titre est un plaisir) / The Chasm » (un titre semi rapide et presque hardcore qui a une place judicieuse dans la tracklist pour marquer une transition avec la seconde moitié), la suite de l’album manque un peu de saveur et surtout d’accroche. Pourtant, quelques agréables solis sont présents (« A Labyrinth of Tombs »), les appuis mélodiques sont solides « In Death They Shall Burn »), et l’émotion transparait assez facilement pour faire mouche (« In Nameless Sleep ») ; je mettrai de côté « The Colours of the Beast » que je n’aime que très moyennement, et « The Mirror Black », qui fait plus office d’outro que de réelle chanson, avec cette fin exclusivement « orchestrale » sans grande saveur, regrettable alors que la partie « électrique » du morceau est proprement excellente.



