Chroniques » Orsak:oslo - Nordstan Chronique Nordstan (EP)

Le Post Rock est un sous-genre musical du rock à tendance expérimentale et qui intègre des caractéristiques inspirées du rock alternatif, de l’art rock et de la musique électronique.



Le groupe de Post Rock doit créer de la musique qui existe en soi et se suffise à elle-même, sans laisser jamais entrevoir qu’un chanteur ajouterait quelque chose à la recette. Il doit également éviter les numéros de solistes en folie, privilégier le collectif et le ressenti global. Avec le temps, l’étiquette Post Rock a attiré un nombre hallucinants de combos qui font juste du rock instrumental sans vraiment proposer quelque chose de très innovant. Heureusement, il y a aussi de vrais bons groupes de Post Rock qui transcendent le genre et proposent un voyage musical haut en couleur. C’est le cas du trio suédois ORSAK:OSLO.



Je les ai découvert fin 2017 à l'occasion de la sortie de leur septième EP Tipping Point et je suis tombé amoureux. Une passion folle et imprévisible car je pensais avoir fait le tour du Post Rock, la faute à de trop nombreux groupes complaisants et pénibles qui semblent faire du Post Rock uniquement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un chanteur. ORSAK:OSLO m'a réconcilié avec le Post Rock parce que leur musique existe per se. Le trio Scandinave composé d'artistes originaires des villes voisines de Göteborg (Suède) et Oslo (Norvège) invente un paysage musical puissant, dense et varié.



ORSAK:OSLO, c'est aussi un gros boulot au niveau du mixage, avec des effets synthétiques qui viennent souligner le jeu d'instruments en bois d'arbre (basse, batterie, guitare) au son non trafiqué. Le gang dose savamment la petite pointe de musique Electronique qui met en valeur ses constructions sans les écraser.



Nordstan est un bon point d'entrée dans l'univers du groupe. Le disque propose quatre morceaux : deux compos studio et deux live. Les deux premières compos, "Nordstan" et "Artic Haze" sont assez semblables aux créations du précédent EP. Une musique lente et contemplative, chargée de feeling, avec des échos bien dosés et des soupçons d'effets Electro pour souligner sans écraser. Un son à la propreté clinique et un peu froid.

Les deux morceaux live font découvrir un autre aspect de ORSAK:OSLO. C'est plus poussiéreux, lourd et psychédélique. Je vous recommande tout particulièrement "Flodvåg (Live at Musikens Hus)" et ses presque onze minute de voyage enfumé, entre Post Rock et Heavy Psych hyper planant.



A découvrir pour se réconcilier avec le Post Rock.

