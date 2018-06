Chroniques » Ennoven - Redemption Chronique Redemption

Northern Silence, le label allemand qui fête ses 15 ans d’existence est d’une vivacité rare. Après avoir sorti il y a quelques mois seulement les albums d’ANGANTYR, VALLENDUSK, RÛR et CÄN BARDD, il revient le 15 juin avec à nouveau 4 albums d’un coup d’un seul. Nous allons nous attarder sur chacun d’entre eux, en commençant par ENNOVEN.



Mais avant tout, il faut savoir que la plupart de ces albums ne sont en fait que l’édition CD d’un matériel déjà sorti précédemment soit sous un autre format, soit uniquement sur Bandcamp. Redemption n’est donc pas véritablement un nouvel album, dans le sens où il est sorti en 2014. Il y a déjà 4 ans ! Mais voilà, il n’avait été tiré qu’à quelques exemplaires sur CDr. Il avait revu le jour en 2016, avec l’impression de 50 K7 uniquement. C’est donc bien péniblement que l’album va enfin arriver à être diffusé plus largement. 1000 exemplaires CD au format digipack avec un poster ! On est content ! Youpi ! Et en même temps, on nous annonce la venue d’un nouvel album pour 2019.



Mais malheureusement, je ne suis pas particulièrement séduit par ce premier essai. Pas assez pour saliver devant l’annonce d’une suite. Il y a de belles choses, c’est sûr, mais quelles longueurs ! Pour quelques idées réussies, il faut se taper des minutes interminables de parties instrumentales lassantes, inintéressantes, incitant à l’endormissement. Le Polonais a mis énormément d’atmosphérique dans son metal, et il perd vite notre attention. Ce qui est rageant tant lorsque les vocaux se mettent en marche et que le rythme s’énerve un peu on arrive à être transporté. C’est le cas à trois reprises. Trois malheureuses reprises seulement. Les premières minutes de l’album, qui rendent donc l’ensemble très prometteur avant de faire un énorme pshiiiiiiiit de dégonflement infâme. La fin de « Etheral Winter », soit deux minutes sur dix. Et pareillement le final de « Reborn », soit une infime partie des 14 minutes sans fin qu’il dure…



Tout le reste du temps, la musique est belle mais ne mène nulle part. On s’attend à ce que ça démarre, ça ne démarre pas. Une petite part de notre cœur tendre est séduite par la beauté des ambiances apportées, mais une grosse autre est frustrée par le manque de mouvement. Après 3 minutes identiques, on attend soit une explosion, soit une grosse montée épique, pour finalement trouver un autre plan… plan-plan…



Bref, cet album d’ENNOVEN ne me parle pas vraiment, est joli mais pas assez charmeur. Il s’écoute pour roupiller, pas pour voyager très loin…

2018 - Northern Silence Productions Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

tracklist 01. Spirits 02. Ethereal Winter 03. Of The ice 04. Reborn

Durée : 35:20

