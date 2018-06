Chroniques » Spell of Dark - Journey into the Depths of Winter Chronique Journey into the Depths of Winter

Northern Silence, le label allemand qui fête ses 15 ans d’existence est d’une vivacité rare. Après avoir sorti il y a quelques mois seulement les albums d’ANGANTYR, VALLENDUSK, RÛR et CÄN BARDD, il revient le 15 juin avec à nouveau 4 albums d’un coup d’un seul. Nous allons nous attarder sur chacun d’entre eux, et le troisième est donc SPELL OF DARK.



Le Russe n’en est pas à son premier essai puisqu’il a vu le jour en 2009, sos l’impulsion de son toujours unique membre : V.T., également actif au sein de DODEN GROTTE. Il a sorti son premier album en 2014 et enchaîné rapidement avec un second l’année suivante. Chacun sur un label différent, un russe puis un mexicain. Et l’année dernière, en 2017 donc, il sort un EP, qui deviendra l’album que nous avons dans les oreilles aujourd’hui. Journey into the Depths of Winter est donc à nouveau la version CD d’une découverte faite par Northern Silence, pas du matériel inédit. 500 exemplaires sortent, avec cependant un petit bonus par rapport à la version originelle, une piste instrumentale de 6 minutes qui vient rallonger inutilement le projet. Au total il n’y a que 30 minutes de musique, mais ces 6 là sont vraiment sans saveur, de l’ambiant joli mais très convenu.



Les trois premiers auraient donc suffi. Surtout qu’ils ont déjà leurs défauts. La musique ? Oui, la musique d’abord. Elle incite au voyage de l’âme et fait dans la douceur, mais tout comme pour les sorties du même label chroniquées ces jours-ci (ENNOVEN et BLOODBARK), elle flirte trop souvent avec le mièvre. Northern Silence semble véritablement avoir fondu pour des groupes qui mettent l’atmosphérique avant le black metal... Avant le « metal » tout court d’ailleurs. C’est à nouveau serein que l’on ressort de l’écoute de cet album. Et c’est là qu’on parle du second souci, c’est à dire les vocaux... Le russe colle parfaitement, et je fais partie des fans de ses prononciations et intonnations plus rèches que les autres langues, mais notre ami a décidé de ne pas chanter mais continuellement soit murmurer, soit souffler, soit légèrement déclamer. Alors cela peut donner un bel effet si c’est utilisé avec parcimonie, mais sur tout l’album, on en vient très vite à être lassé, à se demander pourquoi ! Il a enregistré chez lui et ses voisins lui ont demandé de fermer sa gueule quand il chantait en hurlant comme un porc ? « Oui, pardon, oui, je vais chuchotter, pardon. Oui. Voilà, je murmuuuuure, Mes voisins... ne m'entendent plus. Et ça donne... un effet... calme et serein. Ne vous endormez pas trop vite quand même... Pardon ? Non, je ne peux pas... parler plus fort. Je vais avoir des problèmes... avec le comité d'intérêt de quartier... .



Donc encore une fois avec l’arrivage de Northern Silence... C’est beau. Mais c’est un peu chiant...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE