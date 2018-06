Chroniques » Crow Eats Man - Crow Eats Man Chronique Crow Eats Man (EP)

L'an dernier, j'ai écrit beaucoup de chroniques impulsives, évaluant un disque dans la journée suivant son écoute. Avec le recul, j'ai constaté des écarts importants entre mon premier ressenti et mon appréciation sur le moyen terme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque le disque dont il est question tourne très régulièrement sur ma platine depuis sa sortie en décembre 2017. J'ai patienté six mois avant d'écrire cette chronique car je voulais m'assurer que mon coup de foudre initial se confirmerait avec le temps.



Le groupe est américain, fondé en 2016 à Mountain View. une ville de 75 000 habitants dans la Bay Area, surtout célèbre pour héberger le siège social de Google. Le style oscille entre Hard Rock et Stoner, au gré des cinq chansons de leur debut EP éponyme.



"Jaded" est une chanson plus Hard Rock que Stoner, mais le reste de la galette ne trompe pas sur la marchandise. C'est du Stoner lourd comme une truffade - saucisse arrosée de Saint Pourçain. Mon morceau préféré est "Deependit", j'adore cette section rythmique qui vous met à genoux tellement elle pèse des tonnes, ce chant trainant et malsain, cette guitare lead qui tisse un solo jouissif, et ces arrangements psychédéliques, le tout avec un petit côté ALICE IN CHAINS. Dans un genre plus Kyussien ou Fu Manchesque, "Fresno Cigarette Run" est également très cool. C'est un peu la même recette que "Deependit" en plus ramassé. La tracklist est variée, groovy et entrainante. Les gars ne restent pas les deux pieds dans le même sabot et proposent quelque chose de vraiment chouette. Un disque qui donne la patate.



Voila un petit EP de 20 minutes qui s'avale comme qui rigole et donne furieusement envie de remettre le couvert.

