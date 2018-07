Chroniques » Mortiferum - Altar Of Decay Chronique Altar Of Decay (Démo)

Originaire de l’état de Washington, Mortiferum a sorti en juin de l’année dernière sa toute première démo intitulée Altar Of Decay. D’abord autoproduite, celle-ci a été rééditée quelques mois plus tard et toujours au format cassette par Extremely Rotten Productions et Graceless Recordings puis plus récemment en vinyle et en CD par Profound Lore Records et Blood Harvest Records. De quoi contenter à peu près tout le monde à commencer par moi qui avait été bien emballé par ce que j’en avais écouté à l’époque sur Bandcamp.



Formé au deux tiers par des anciens membres de Bone Sickness (dont l’un joue également sur les planches en compagnie de Triumvir Foul), Mortiferum pratique un Death/Doom putride à la production décharnée bien que le mastering ait tout de même été confié à Dan Lowndes de Cruciamentum histoire d’apporter à l’ensemble suffisamment de consistance sans pour autant trahir l’atmosphère bien particulière qui se dégage de ces compositions. Le résultat final est extrêmement plaisant, notamment pour qui goûte à ce genre de délices d’un autre temps remis ici au goût du jour.



Du haut de ses quatre titres et vingt-deux minutes, Altar Of Decay s’avale d’une traite et sans broncher, surtout si vous êtes clients des premières sorties de Disma, Spectral Voice et autre Undergang (dans une version peut-être moins dégoulinante mais tout aussi crue) avec qui Mortiferum partage pas mal de points communs. Car en dehors de cette production à l’ancienne qui d’emblée confère un véritable cachet à l’ensemble (son dépouillé et lointain, growl légèrement en retrait, guitares abrasives, batterie aux frappes arides...), le Death/Doom des Américains joue avec plaisir de cette versatilité qui consiste à alterner séquences lourdingues tournant au ralenti, posant ainsi une chappe de plomb sur le dos des auditeurs, et passages plus rapides afin de mieux rompre avec cette pesanteur écrasante. Cette recette est d’ailleurs tellement connue aujourd’hui qu’elle ne surprendra plus personne. Pourtant, le résultat est encore bel et bien là. D’autant que Mortiferum ne manque pas de groove comme l’atteste cette séquence d’inspiration Demilichienne sur l’excellent "Blood Chasm" (0:50) ou bien ce bref passage sur "Vitiated Mortality" à partir de 3:48.



Mais l’attrait de cette toute première démo n’est pas seulement dû au mérite de ces notes plombées mêlées à ces blasts exécutés tête dans le guidon. Non, Mortiferum tire également son épingle du jeu grâce à de délicieux riffs nauséabonds, simples mais à l’aura particulièrement sinistre et malfaisante et à cette épaisse atmosphère qui s’en dégage (l’introduction de "Altar Of Decay" ainsi que ces leads débutés à 4:55 en guise de longue conclusion, les premiers riffs de "Blood Chasm", ceux plus tourmentés de cette séquence Demilichienne évoquée plus haut et repris deux ou trois fois ainsi que ce lead entamé à 3:30, les premières secondes écrasantes de "Vitiated Mortality" ainsi que cette accélération à 4:05 et enfin tout au long du terrible et menaçant "Grave Invocation"). Cette première démo est également parsemée de samples mystérieux (sous forme d’introduction sur les titres "Altar Of Decay", "Blood Chasm" et "Grave Invocation") qui viennent nourrir ces ambiances étranges et mortifères (bah oui, il fallait quand même que je le place hein).



Certes classique, aussi bien sur le fond que sur la forme, cette première démo de Mortiferum révèle pourtant bien des qualités que ce soit dans la composition des riffs, dans la gestion du rythme ou bien la place de l’atmosphère dans l’ensemble. Altar Of Decay na va ainsi rien bouleverser de notre petit univers mais risque néanmoins de rendre enthousiastes tous ceux qui poseront leurs oreilles dessus. Une preuve supplémentaire que le Death/Doom fait encore des émules et sait se montrer toujours aussi pertinent. Aussi comme pour Ossuarium, j’attends d’écouter la suite avec impatience !

