Originaire de Portland dans l’Oregon, Ossuarium se forme en 2016 sous l’impulsion de Daniel Kelley (Draghkar) et Ryan Koger (Troll). Sentant très probablement les limites de cette configuration en duo, le groupe va alors faire appel aux services de Jeff Roman (basse) et Nate McCleary (guitare). Evoluant dès lors sous la forme d’un quatuor, Ossuarium va mettre à profit les longues journées de l’été 2017 pour enregistrer sa toute première démo intitulée Calcified Trophies Of Violence. Quelques mois plus tard, celle-ci finira par trouver son chemin jusque sur le bureau (enfin plus probablement jusqu’à la boîte mail) de Blood Harvest qui depuis déjà pas mal de temps nous régale de trouvailles particulièrement alléchantes (Tomb Mold, Contaminated, Mortiferum, Cryptivore, Taphos, Suffering Hour...). Emballé par ce qu’il entend, Rodrigo Alfaro décide de la rééditer là encore en cassette (février 2018) puis sous la forme d’un digipack (avril 2018) dont l’artwork, toujours signé Yuri Kahan (Visions Beyond Darkness), diffère néanmoins de la version originale.



Avec trois titres pour un tout petit peu plus de seize minutes, Calcified Trophies Of Violence ne risque pas de provoquer chez ceux qui l’écouteront une quelconque indigestion. Adepte d’un Death Metal à l’ancienne, Ossuarium va emprunter des voies déjà toutes tracées qui à défaut de surprendre lui attireront d’emblée la sympathie de tous ceux qui n’aiment pas voir les choses spécialement changer lorsque l’on parle Metal de la Mort.

Parmi les influences les plus évidentes qui ressortent à l’écoute de cette première démo, on retiendra surtout le nom d’Incantation avec qui Ossuarium partage cet amour pour l’enchevêtrement de séquences plombées et étouffantes (le break de "Chapel Of Bone" à 2:28 ainsi que cette conclusion entamée à partir de 5:07, celui de "Deleterious Mutation" à 1:27 ainsi que la première et la dernière partie de l’inquiétant "Abhorrent Travesty Of The Human Shape") et de passages plus soutenus ("Chapel Of Bone" à 0:56, le très direct mais aussi très court "Deleterious Mutation" et enfin "Abhorrent Travesty Of The Human Shape" à 1:30 et ce passage en mode tchouka-tchouka à partir de 2:10) ainsi que ce goût pour les leads sinistres et autres riffs blasphématoires puant la terre, la poussière et le caveau humide.

Mais Ossuarium n’est pas pour autant un clone de la bande à John McEntee. Le groupe se distingue dans un premier temps par une production beaucoup plus crue et abrasive qui me rappelle celle que l’on peut trouver sur les premiers albums de Desecresy, groupe finlandais fort recommandable mené par Tommi Grönqvist (ex-Slugathor). D’ailleurs, ce n’est pas le seul lien qui unie ces deux groupes tant il y a dans les riffs et les constructions de chaque titre quelque chose qui rappelle la personnalité de l’entité finlandaise. Cela tient très certainement à leur nature particulièrement hypnotique ainsi qu’à la place du chant, bardé de réverb mais positionné légèrement en retrait des autres instruments. Dans tous les cas, Ossuarium joue clairement la carte d’un Death Metal old school misant autant sur la qualité des riffs que sur l’atmosphère noire et fuligineuse de l’ensemble. Et au Diable l’originalité !



Vite fait, bien fait, Calcified Trophies Of Violence propose trois titres extrêmement concluants qui laissent entrevoir un avenir prometteur pour ce jeune groupe américain. Bien sûr, la piste est balisée de bout en bout mais cela n’a que peu d’importance si l’on apprécie ce genre de Death Metal rugueux aux atmosphères putrides et obscures. Rien de neuf mais un certain talent que l’on espère voir confirmer dans les mois à venir. En tout cas, les choses sont plutôt bien parties.

