Gaerea - Unsettling Whispers

Tiens, il y a un gros son ici. GAEREA est un groupe portugais, mais il est loin de ses compatriotes récents qui grommellent dans les cavernes. Oublions donc tout de suite BLACK CILICE et les autres bêtes immondes rampantes. Le trio sui nous intéresse aujourd’hui est à rapprocher beaucoup plus de la scène actuelle, celle qui part du black et y ajoute du lourd, des éléments qui veulent marquer, imposer, gouverner. Musicalement et visuellement !



Car si GAEREA est signé chez Transcending Obscurity Records, il ne ferait vraiment pas tache chez nos Français des Acteurs de l'Ombre, aux côtés de DELUGE, REGARDE LES HOMMES TOMBER ou AU-DESSUS. Effectivement, si le rendu n'est pas totalement similaire, on trouve la même approche. GAEREA est très appliqué et se donne des armes pour conquérir le monde : un livret bien présenté, des costumes de scène originaux, des clips qui viennent compléter son univers et donc, surtout, du gros son post black metal.



Post black metal… Une appellation devenue un peu fourre-tout. Ici ce n’est pas pour un côté rêveur ou entrainant dans un monde de lumières aveuglantes, mais pour des éléments hardcore et sludge qui s’invitent à répétition. Mais non, il ne faut pas fuir ! Parce que, miracle, alors que j’y suis moi aussi habituellement allergique, ça passe comme une lettre à la post(e) ! Ou plutôt, disons que le résultat tabasse bien, et qu’on n’a pas l’impression de tomber dans ces styles au détriment du black. En fait on ne pense à rien sur le moment, on n’a pas à l’idée de décortiquer quoi que ce soit tout simplement parce que Unsetting Whispers a le talent de nous aggriper rapidement pour ne plus nous relâcher durant 30 minutes.



L’album est bien mené. Très agressif, il se permet aussi de glisser des espaces ou quelques soli qui nous laissent le temps d’essuyer la sueur qui perle obligatoirement sur notre front. Très sournoises ces pistes ! Et c’est vrai qu’au fil des écoutes je me rends de plus en plus compte des apports non BM, et j’en culpabilise presque d’être emporté par des ambiances qui chez d’autres groupes me paraissent toujours trahir l’essence de mon genre sacré... Mais je me rends toujours à l’évidence, c’est bien dosé. À l’image des vocaux. Il suffirait qu’ils fassent un micro-pas de plus vers un timbre hardcore pour me donner de l’urticaire, mais non, ils arrivent à rester dans une zone non seulement acceptable, mais réussie, destructrice, entrainante, percutante, convaincante.



Percutant et convaincant, ce sont les deux termes à retenir et à avoir en tête quand on se lance dans ce premier album. Beau travail.

2018 - Transcending Obscurity Black Metal Puissant

Black Metal Puissant - 2016 - Portugal

nouveaute A paraître le 22 Juin 2018

Extrait de "Unsettling Whispers"

tracklist 01. Svn 02. Absent 03. Whispers 04. Lifeless Immortality 05. Extension to Nothingness 06. Cycle of Decay 07. Catharsis

Durée : 41:45

