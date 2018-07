Chroniques » Aura Noir - Aura Noire Chronique Aura Noire

Mine de rien, ça faisait déjà six ans qu'Aura Noir n'avait rien sorti. Depuis son dernier album, le bad-ass Out To Die, eux qui avaient pris pour habitude d'en livrer un tous les quatre ans à partir de The Merciless en 2004. Cela n'a cependant pas empêché les Norvégiens de beaucoup tourner ces dernières années, donnant l'occasion de les voir sur scène à de nombreuses reprises. Le groupe s'est d'ailleurs récemment recentré sous la forme d'un trio sur les planches alors qu'il utilisait l'excellent Kristian Valbo (Obliteration) depuis 2011. Une configuration moins percutante à une seule guitare toujours tenue par Blasphemer qui obligeait Apollyon à s'isoler derrière les fûts et à laisser le micro et la basse à Aggressor malgré son handicap. Je n'avais néanmoins aucun doute sur la qualité de ce nouvel opus qui a en plus la bonne idée de corriger la fameuse faute de français du patronyme. Quant à la pochette, c'est toujours aussi moche en dépit des efforts pour essayer de dessiner quelque chose. En parfaite adéquation avec leur titre de "ugliest band in the world"! Mais surtout, les deux extraits entendus au NDF en mars dernier m'avaient aisément convaincu.



Ils m'ont aussi indiqué qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements par rapport à Out To Die. Et en effet, Aura Noir continue sans surprise sur la voie de son disque précédent. L'œuvre la moins black metal du combo d'Oslo, la moins extrême, la plus strictement thrash, la plus simple, la plus old-school. Mais elle passait nickel chez moi. Aura Noire va encore plus loin dans le vintage. Jusqu'à s'interroger sur l'étiquette même de black(/thrash) tant on a plutôt l'impression d'entendre du bon gros speed metal du milieu des années 1980. Franchement, avec ce son vieillot et cru et ce riffing métallique simpliste, on se croirait sur les premiers Razor! L'excellente outro instrumental au riffing acéré aurait d'ailleurs très bien pu figurer sur un opus des Canadiens! Et ce "Demoniac Flow" ultra heavy metal?! Pas pour me déplaire du coup mais ceux qui comptaient sur un retour à l'agressivité haineuse de Black Thrash Attack et Deep Tracts Of Hell, ce qui, en passant, m'aurait aussi fait grand plaisir, peuvent continuer à attendre. Quasiment plus de black metal ici au sens où on l'entend aujourd'hui, sauf si on considère Venom comme tel, même si le côté sombre et vicieux inhérent à la formation reste présent. Et qu'est-ce que ça donne tout ça alors? Neuf morceaux pour un peu plus d'une demi-heure vite expédiée avec très majoritairement des titres courts (3:30 de moyenne), simples et directs, deux compos aux ambiances plus développées et une courte outro. Autant dire que ce nouveau disque d'Aura Noir fait preuve d'une grande efficacité dans sa simplicité quasi primitive. Aucun artifice, aucun faux-semblant, on branche les instruments, on riffe à l'ancienne, on balance deux-trois solos rétro et on se casse.



Suffisant pour faire de ce Aura Noire une réussite? La plupart du temps, oui. Les riffs, certes bêtes et méchants, font preuve d'une efficacité indéniable et conservent l'esprit teigneux d'Aura Noir qu'on leur connait depuis 25 ans avec ces harmoniques vicieuses, ces dissonances diaboliques et ce groove sale rock 'n roll. On sent toujours en filigrane cet hommage à leurs influences comme par exemple celui bien thrash très Slayer sur l'accélération en tchouka-tchouka primaire à 1'33 de "Dark Lung Of The Storm", morceau d'ouverture qui donne bien le ton de l'opus. Quant aux vocaux de crooner d'Aggressor, plus scandés et possédés que vraiment chantés, ils s'avèrent délectables. Le Monsieur Loyal de l'Enfer! On retiendra aussi cette basse vrombissante très plaisante. Et même si les Scandinaves restent souvent en mode mid-tempo, ils n'oublient pas d'appuyer de temps en temps sur la pédale comme sur l'excellent "The Obscuration" et ses tremolos aux mélodies démoniaques savoureuses.



Alors oui, on aurait peut-être aimé davantage de rapidité et de brutalité sur ce Aura Noire qui devient l'œuvre la moins bourrine et la plus passéiste de la discographie des Norvégiens. On aurait aussi apprécié entendre le chant plus agressif et râpeux d'Apollyon, cantonné ici à la batterie, alors que les deux compères avaient pour habitude d'alterner le chant. On perd donc non seulement en violence mais aussi en diversité, rendant le tout un poil répétitif et monotone. Certains morceaux manquent aussi d'inspiration. Le plus ambiancé "Hell's Lost Chambers" se révèle trop mollasson et ne décolle jamais. "Mordant Wind", l'autre piste "longue", prenait le même chemin au début avec ce riff ultra pataud mais finit par prendre une tournure plus entraînante par la suite. "Cold Bone Grasp" ne fait pas non plus rêver malgré un côté live sympathique. Clairement, Aura Noire n'est ni le meilleur album du groupe ni celui de l'année. Il n'est pas marquant et s'oublie vite. Tous ses défauts, je ne vais pas les nier car j'en ai bien conscience. Et pourtant, j'aime ce nouveau Aura Noir. J'aime le groupe et ce qu'il représente. Encore plus quand il nous sort un vibrant hommage au son old-school, un big fuck off aux putasseries technico-modernes, à la hipstérisation et la numérisation du (black) metal, si perfectible qu'il soit. Un retour aux sources qu'ils n'avaient de toute façon jamais quittées mais qu'ils embrassent comme jamais ici. Un peudans l'esprit de leurs compatriotes de Darkthrone, en fait, même si l'évolution reste différente et moins radicale. Non, putain, il est cool ce Aura Noire, gros capital sympathie! Tout le monde n'appréciera pas par contre, c'est sûr. Trop mou, trop rétro, trop minimaliste, mal produit, pas assez black metal (alors qu'en fait toute l'essence y est)... Si vous n'aimez pas le old-school, vous pouvez effectivement passer votre chemin. Et bien allez vous faire enculer!

2018 - Indie Recordings Black/Thrash notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (7) 7.53/10

Black/Thrash - 1993 - Norvège

tracklist 01. Dark Lung Of The Storm (03:26) 02. Grave Dweller (03:25) 03. Hell’s Lost Chambers (06:04) 04. The Obscuration (02:33) 05. Demoniac Flow (03:40) 06. Shades Ablaze (02:56) 07. Mordant Wind (05:07) 08. Cold Bone Grasp (03:30) 09. Outro (01:52)

Durée : 32:33

line up Aggressor / Chant et Basse

Apollyon / Batterie

Blasphemer / Guitare

parution 27 Avril 2018

