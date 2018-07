Chroniques » Nuclear Assault - The Plague Chronique The Plague (EP)

The Plague. Enregistré en Californie durant l’hiver 86/87, le groupe a cette fois-ci fait appel aux services du producteur Randy Burns connu alors pour son travail avec des formations telles que Megadeth (Peace Sells... But Who’s Buying ?), Possessed (Seven Churches), Crumbsuckers (Life Of Dreams) ou bien encore Suicidal Tendencies (Suicidal Tendencies). L’artwork quant à lui a été confié à Gerald McLaughlin (Agent Steel, Hallows Eve, Omen…) et le moins que l’on puisse dire c’est que celui-ci est on ne peut plus fidèle à l’idée que l’on se fait encore aujourd’hui d’un disque de Thrash.



Sorti à l’époque en cassette et en vinyle, The Plague fût également intégré sous forme de bonus aux premières éditions CD de l’album Survive un an plus tard, se trouve être l’une de ses sorties les plus variées. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, les six morceaux qui composent ce disque sont en fait assez différents les uns des autres et cela même s’ils sont bien évidements animés par ce même esprit Thrash.



The Plague s’ouvre ainsi sur

"The Plague" joue lui la carte du mid-tempo mélodique au refrain mélancolique. Un registre surprenant pour Nuclear Assault qui, soyons honnête, ne lui sied pas particulièrement très bien. Certes, le groupe a ici le mérite de sortir de sa zone de confort mais avec ses faux airs de "Fade To Black" (du moins au début), "The Plague" à finalement un peu de mal à convaincre et fini malheureusement par ennuyer plus qu’autre chose.

Heureusement, "Cross Of Iron" remet les pendules à l’heure grâce à un Thrash nettement plus relevé. Tête dans le guidon, on retrouve le Nuclear Assault explosif de

On trouve également sur The Plague le titre "Butt F**k" (rebaptisé durant un temps ("You Figure It Out") sur lequel les Américains et notamment Connelly vont cracher tout leur dégoût à l’encontre d’un certain Vince Neil, dénonçant ainsi l’impunité avec laquelle celui-ci tua en décembre 1984 au volant de sa Pantera 72 le jeune Razzle Dingley (batteur des Finlandais d’Hanoï Rocks). Une mort accidentelle induite par plusieurs facteurs (conduite en état d’ivresse, vitesse excessive, non port de la ceinture de sécurité...) qui conduira (grâce à son statut de star, quelques bons avocats et pas mal d’argent) Vince Neil à passer seulement 20 jours en prison et à verser 2,5 million de dollars de dommages et intérêts aux victimes de l’accident (car Vince Neil ne s’est pas planté tout seul, il est également allé s’encastrer dans deux autres voitures) ainsi qu’à la famille de Dingley. Si dans l’ensemble le morceau ne détonne pas particulièrement avec ce qu’a fait jusque-là Nuclear Assault (un son très Hardcore), on trouve tout de même au milieu de ce titre une étonnante partie bluesy qui, le groupe le sait pertinemment, ne fera probablement pas l’unanimité (les paroles sont d’ailleurs sans équivoque : "You know, we're probably gonna get a whole lot of slag for putting a blues part on a thrash album (But we don't give a fuck)").



1987 - Combat Records Thrash notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 3.8/5

plus d'infos sur Nuclear Assault

Thrash - 1984 - Etats-Unis

tracklist 01. Game Over (02:38) 02. Nightmares (03:57) 03. Butt F**k (02:56) 04. Justice (04:19) 05. The Plague (04:55) 06. Cross Of Iron (03:41)

Durée : 22:26

line up John Connelly / Chant, Guitare

Anthony Bramante / Guitare

Dan Lilker / Basse

Glenn Evans / Batterie

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Nuclear Assault

Game Over

1986 - Combat Records

