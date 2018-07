Chroniques » Gruesome - Fragments Of Psyche Chronique Fragments Of Psyche (EP)

Twisted Prayers, deuxième album des Américains sorti il y a maintenant quelques semaines, je ne me voyais pas faire l’impasse sur ce disque, aussi court soit-il.



Ce n’est un secret pour personne, Gruesome est un hommage parfaitement assumé à Chuck Schuldiner et à son groupe Death. Après avoir revisité la première période du groupe floridien (de Scream Bloody Gore à Spiritual Healing) avec les très bons Human, quatrième album de Death sorti en 1991. Bon, la pige sera relativement brève puisqu’elle ne concerne que le morceau « Fragments Of Psyche » qui a donc donné son nom à ce EP. Le reste du disque est en effet constitué d’une reprise de Death ("Choke On It" tiré de Leprosy) et de cinq titres de Savage and proposés ici en version démo. Le tout pour une durée de trente minutes.



Si l’intérêt peut donc sembler des plus limités, on appréciera néanmoins le souci du détail apporté par Gruesome qui, comme pour mieux rendre hommage à ce groupe qu’il affectionne tant, va employer un certain Sean Reinert pour occuper la place gentiment laissée vacante pour l’occasion par Gus Rios. Si le nom de Sean Reinert ne vous dit rien, sachez qu’il était pendant un temps le batteur de Death puisque c’est lui que l’on entend sur l’album Human. Du coup, c’est également lui qui va se charger de la batterie lors de cette reprise particulièrement fidèle (oh, quelle surprise !) de "Choke On It" baptisée ici "Choke On It ‘91".

Aussi, comme avec tout ce qu’a sorti Gruesome jusque-là, le mimétisme sur ce nouveau morceau est une fois encore particulièrement saisissant. De l’écriture (riffs plus progressifs, sens de la mélodie, enchevêtrement de séquences complexes et de passages rapides, composition plus élaborée) à l’exécution (ce petit effet flanger en ouverture, le chant de Matt Harvey, ces riffs...) en passant par la production tout aussi compacte, tout transpire ici le Death de 1991. Les Américains font donc encore une fois dans le fan-service mais qui s’en plaindrait tant ce nouveau morceau encapsule tout ce qui fait le charme de Death. Et non, l’idée derrière Gruesome n’a jamais été (d’essayer) d’égaler Chuck Schuldiner dans ses œuvres mais tout simplement de rendre hommage à son travail, son talent et sa vision à travers des titres originaux pensés et exécutés "à la manière de".

La suite a cependant un petit peu moins d’intérêt, surtout si vous possédez déjà l’album



Court EP de trente minutes, Fragments Of Psyche vaut en grande partie pour ce premier morceau toujours aussi surprenant de mimétisme. Il atteste aussi de la capacité de Gruesome à s’approprier toutes les époques de Death, et cela avec toujours autant d’aisance. Naturellement, la reprise de "Choke On It" est également un grand moment, déjà parce que ce titre est tout bonnement excellent mais aussi parce que Gruesome s’applique à lui faire honneur de bout en bout. Le reste, comme on l’a vu, a déjà été abordé dans ma chronique de Sorti en mars 2017 sur Relapse Records, j’aurai dû vous parler de ce EP depuis déjà belle lurette... Pourtant, on ne peut pas dire qu’il soit particulièrement indispensable (oui, j’suis un ouf, j’mets les pieds dans le plat direct moi !) mais ayant déjà couvert les précédentes sorties de Gruesome et ayant en tête de m’occuper dans les prochains jours de, deuxième album des Américains sorti il y a maintenant quelques semaines, je ne me voyais pas faire l’impasse sur ce disque, aussi court soit-il.Ce n’est un secret pour personne, Gruesome est un hommage parfaitement assumé à Chuck Schuldiner et à son groupe Death. Après avoir revisité la première période du groupe floridien (de) avec les très bons Savage Land et Dimensions Of Horror , Matt Harvey et sa bande vont cette fois-ci taper du côté de, quatrième album de Death sorti en 1991. Bon, la pige sera relativement brève puisqu’elle ne concerne que le morceau « Fragments Of Psyche » qui a donc donné son nom à ce EP. Le reste du disque est en effet constitué d’une reprise de Death ("Choke On It" tiré de) et de cinq titres deproposés ici en version démo. Le tout pour une durée de trente minutes.Si l’intérêt peut donc sembler des plus limités, on appréciera néanmoins le souci du détail apporté par Gruesome qui, comme pour mieux rendre hommage à ce groupe qu’il affectionne tant, va employer un certain Sean Reinert pour occuper la place gentiment laissée vacante pour l’occasion par Gus Rios. Si le nom de Sean Reinert ne vous dit rien, sachez qu’il était pendant un temps le batteur de Death puisque c’est lui que l’on entend sur l’album. Du coup, c’est également lui qui va se charger de la batterie lors de cette reprise particulièrement fidèle (oh, quelle surprise !) de "Choke On It" baptisée ici "Choke On It ‘91".Aussi, comme avec tout ce qu’a sorti Gruesome jusque-là, le mimétisme sur ce nouveau morceau est une fois encore particulièrement saisissant. De l’écriture (riffs plus progressifs, sens de la mélodie, enchevêtrement de séquences complexes et de passages rapides, composition plus élaborée) à l’exécution (ce petit effet flanger en ouverture, le chant de Matt Harvey, ces riffs...) en passant par la production tout aussi compacte, tout transpire ici le Death de 1991. Les Américains font donc encore une fois dans le fan-service mais qui s’en plaindrait tant ce nouveau morceau encapsule tout ce qui fait le charme de Death. Et non, l’idée derrière Gruesome n’a jamais été (d’essayer) d’égaler Chuck Schuldiner dans ses œuvres mais tout simplement de rendre hommage à son travail, son talent et sa vision à travers des titres originaux pensés et exécutés "à la manière de".La suite a cependant un petit peu moins d’intérêt, surtout si vous possédez déjà l’album Savage Land puisqu’en effet il s’agit de titres déjà présents sur l’album mais proposés ici sous la forme de démo. D’ailleurs, hormis la qualité de la production, il n’y pas beaucoup de différences entre ces titres présentés ici et ceux figurant sur le premier album du groupe sorti en 2015. A réserver uniquement aux collectionneurs aguerris désireux de mette la main sur absolument tout, ce qu’a pu enregistré Gruesome.Court EP de trente minutes,vaut en grande partie pour ce premier morceau toujours aussi surprenant de mimétisme. Il atteste aussi de la capacité de Gruesome à s’approprier toutes les époques de Death, et cela avec toujours autant d’aisance. Naturellement, la reprise de "Choke On It" est également un grand moment, déjà parce que ce titre est tout bonnement excellent mais aussi parce que Gruesome s’applique à lui faire honneur de bout en bout. Le reste, comme on l’a vu, a déjà été abordé dans ma chronique de Savage Land donc on n’en restera là. Pas franchement indispensable donc mais fort agréable pour quiconque apprécie Gruesome et la musique de Chuck Schuldiner.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE