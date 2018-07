Chroniques » Bovary - Mes racines dans le desert Chronique Mes racines dans le desert (Démo)

Et voici l’un des tout meilleurs débuts de tous les temps dans le black metal ! Là, tout de suite, tu te dis : « Ça y est, Sakrifiss nous refait le coup et en rajoute des tonnes ! ». J’en rajoute peut-être, mais alors c’est seulement un tout petit peu, parce que cette demo est une surprise totale, une explosion auditive d’un dégoût de notre monde, d’une déception de notre société qui avaient été bien trop retenus jusqu’à maintenant. Alors même si BOVARY ne s’est formé que l’année dernière, c’est la frustration de toute une vie que parviennent à retransmettre les trois demoiselles en présence.



Petri Ravn aux guitares, Gwen de Bovary à la basse et à la batterie, et enfin l’excellente Queen Thrash aux vocaux proposent effectivement en 5 pistes et 37 minutes des images écœurées de notre monde. Elles en avaient gros sur la patate et il fallait que ça sorte. Elles mélangent alors la froideur et la hargne de DARKTHRONE à des ambiances mélancoliques et résignées qui m’ont touché directement au cœur comme un SAPAUDIA.



Les paroles, en français, représentent bien ces ambiances, entre nausée constante et désir de craquer pour en finir complètement.

Des paroles cash et désabusées telles que :

« Moi, ta vie, en vrai...

J’y pense pas...

Ta vie c’est mes chiottes

Et j’y pose ma rondelle acnéique ».

vont alors cotoyer des envolées poétiques :

« Et la pluie ruisselle sur le pavé

Chaque goutte comme un éclat de cristal

Je marche sans savoir où je vais,

Ni d’où je viens ».



BOVARY, c’est alors l’histoire de grands écarts torturés. Mais tellement, tellement naturels, parce que tout cela sort du fond des tripes. La hargne musicale, la douceur d’un piano, des accélérations rebelles, de longues parties isntrumentales contemplatrices. Une voix qui lutte, qui pourrait casser n’importe quand, qui n’est pas belle mais qui sait retransmettre diverses émotions...



Sur les 5 pistes, la première est une introduction de 6 minutes, et la dernière une outro de la même durée. Les 3 pistes centrales cumulent 25 minutes, et ce sont elles qui réussissent à me bouleverser, chacune à sa manière. Les émotions sont puissantes, et j’incite vite à aller s’y frotter, en cliquant sur le lien à droite de cette chronique.



Pour confirmer l’état d’esprit du groupe, citons le message inscrit sur le CD lui-même : « Si tu ne t’es pas suicidé après l’écoute de cette démo, c’est qu’avec les copines on a manqué notre coup. L’avantage c’est que tu seras vivant quand on sortira l’album et tu pourras nous l’acheter. Bisou >> Gwen ».

De l’ironie, une pointe d’humour noir...



Ceux qui ont raté ma présentation de la box spéciale sont maintenant incités à cliquer sur la vidéo suivante, et à aller chercher un exemplaire de cette démo qui n’est pas « prometteuse », mais déjà une pièce de choix.





2018 - Nar Productions Black Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bovary

Black Metal - 2017 - France

écoutez Automne

tracklist 01. Mes racines dans le désert 02. Ta vie c'est mes chiottes 03. Je ne serai plus là pour l'attendre 04. Automne 05. Outro

Durée : 36:45

parution 5 Mars 2018

