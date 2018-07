Chroniques » Unanimated - Annihilation Chronique Annihilation (EP)





20 minutes au compteur, plutôt honorable pour un format dont je suis peu friand. Un EP qui débute par « Adversarial Fire », titre découvert par certains lors du concert d’Unanimated au côté de Watain au mois de janvier. Une composition dans la mouvance « old school » primaire (limite punk) de leurs prémices. Sourire aux lèvres, on retrouve le riffing typique alternant entre death/black incisif et feeling rock ainsi que le chant « racle gorge » modulant encore plus dans les graves. Moue quant à la batterie qui suit le syndrome Joakim Sterner (Necrophobic)… Très basique et froide, au son plat (caisse claire en carton), on est bien loin du groove de Peter Stjärnvind (que je m’amuse à reprendre en studio). Malgré tout le job est fait, une rythmique carrée et véloce (blasts ultra précis). Un morceau plutôt quelconque, la seule surprise résidant dans son final (à 4:00), secouage de crinière (Soulfy ?) accompagné de nappes de claviers. Next. La mid-tempo « From a Throne Below » demeure d’avantage dans l’esprit « Dissectionesque » du précédent album. Assez pâlotte malheureusement, rattrapée par les leads de Johan Bohlin mais nettement moins inspirés et mémorables qu’à l’accoutumé. Le deuxième guitariste semble lui faire office de figuration. Une atmosphère peu frissonnante même en tentant l’interlude acoustique de la belle époque sur « Of Fire and Obliteration». Le morceau éponyme reste à mon sens le plus intéressant. Plus expérimental, jouant sur le côté épique et glacial mélancolique, allant même tenter l’intro rétro 80’s (Kiss ?). Bien peu pour nous sustenter. Comme un sentiment d’inachevé, des compositions crachées trop rapidement.



