Pris quelque peu par surprise, je ne m’attendais pas à voir Absolvtion autant progresser sur ce très (très) bon EP. Certes, le son des Nantais est aujourd’hui peut-être encore un peu trop proche de celui d’un Pseudogod pour que l’on puisse s’enthousiasmer sans limite mais ce qu’il faut retenir c’est que l’on est surtout bien loin de cette première démo bourrée de défauts de jeunesse. Mieux produite mais surtout bien mieux composée et exécutée, la musique d’Absolvtion a franchi avec Gallow’s Destiny un tout autre palier. Espérons maintenant que les Nantais aient la possibilité de confirmer tout cela dans les mois à venir. En l’état, nous voilà en tout cas face à un très bon groupe de Black/Death français. Vivement la suite ! Voilà comment je concluais ma chronique d’ Obscure Catharsis , première démo des Nantais d’Absolvtion enregistrée fin 2015 mais dont la sortie en cassette ne se fera que courant 2017 via le label français Atavism Records (Goatslave, Funeral Desekrator, Cult Of Extinction, Invehertex...).Un an et demi après ces débuts un peu compliqués, Absolvtion signe son retour avec la sortie de, un premier EP publié une fois de plus sous la bannière d’Atavism Records mais disponible cette fois-ci au format CD. Une bonne nouvelle pour les gens qui, comme moi, n’ont que faire de ce support que je trouve tout sauf pratique.L’un des principaux défauts d’ Obscure Catharsis était très clairement la qualité de sa production empêchant malheureusement d’en apprécier à leur juste valeur les quelques qualités. Ce point a ici été revu et corrigé puisquebénéficie d’une bien meilleure production qui cette fois ne va pas desservir les compositions d’Absolvtion mais plutôt leur apporter davantage de saveur. Les Nantais jouissent ainsi d’un son âpre, un brin étouffé mais parfaitement lisible pour le genre pratiqué ici et finalement assez proche dans l’esprit de ce que l’on peut trouver sur le premier album des Russes de Pseudogod ().Un lien de parenté qui d’ailleurs va bien au-delà de la production puisqu’en effet - alors que ce n’était pas spécialement ce qui m’avait sauté aux oreilles à l’époque - on retrouve chez Absolvtion un sens de la composition assez similaire à celui des Russes. De ces riffs sourds et hypnotiques à ces successions contre-nature de passages tortueux mid-tempo posés sur une batterie à l’inverse plus volontaire (le début de "Gallow’s Destiny", "Spiritual Ascension" et ce lit de double-pédale à 1:56, "Concrescence Of The Opposite" à 0:45...) en passant par ces franches accélérations toujours aussi bienvenues ("The Lion’s Face" à 0:33, "Spiritual Ascension" sur lequel elles vont s’enchaîner, "Concrescence Of The Opposite" à 0:27...) ou bien encore par ce growl des plus rugueux aux variations relativement limitées, la ressemblance avec Pseudogod devient aujourd’hui inévitable. Un joli pied de nez de la part d’un groupe qui jusque-là souffrait également, en plus de ce souci de production évoqué plus haut, de la qualité de certains de ses riffs bien trop génériques pour espérer pouvoir convaincre. Clairement, les quatre garçons d’Absolvtion ont fait de sérieux progrès et il suffit d’une rapide écoute, même succincte, depour s’en rendre compte. Bien plus vicieux et alambiqués, les riffs dispensés ici par M. font mouche dès les premières notes là où il fallait véritablement s’accrocher sur Obscure Catharsis pour en tirer quelque chose. Tout ce travail sur les guitares et les riffs, sur ces différences de rythmes et ces cadences plus ou moins soutenues vont permettre la mise en place d’une atmosphère étouffante et sournoise posant sur l’auditeur un voile opaque et menaçant du plus bel effet.Pris quelque peu par surprise, je ne m’attendais pas à voir Absolvtion autant progresser sur ce très (très) bon EP. Certes, le son des Nantais est aujourd’hui peut-être encore un peu trop proche de celui d’un Pseudogod pour que l’on puisse s’enthousiasmer sans limite mais ce qu’il faut retenir c’est que l’on est surtout bien loin de cette première démo bourrée de défauts de jeunesse. Mieux produite mais surtout bien mieux composée et exécutée, la musique d’Absolvtion a franchi avecun tout autre palier. Espérons maintenant que les Nantais aient la possibilité de confirmer tout cela dans les mois à venir. En l’état, nous voilà en tout cas face à un très bon groupe de Black/Death français. Vivement la suite !

