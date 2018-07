Chroniques » Kataklysm - Meditations Chronique Meditations





J'ai pourtant longtemps défendu les Québécois. Leur évolution plus moderne et simpliste depuis une dizaine d'années leur a fait perdre bon nombre de fans de la première heure. Même si la qualité baissait effectivement, j'ai toujours trouvé que leur feeling mélodique compensait la banalisation certaine de leur riffing. J'avais bien conscience que Shadows & Dust et Epic étaient d'un tout autre niveau (la première partie de leur carrière plus originale, brutale et chaotique ne m'avait pas contre jamais convaincu, notamment en raison du chant spécial de Sylvain Houde). Je trouvais néanmoins en Meditations, sorti le mois dernier chez Nuclear Blast, le label champion des disques lambda.



Mais de là à imaginer un tel désastre... Meditations reprend tous les défauts de



Franchement, j'en arrive désormais à tout détester chez Kataklysm. Le chant du pourtant très sympathique Maurizio Iacono qui, sans le trouver incroyable, ne m'a jamais dérangé, finit lui aussi par me taper sur le système. Son growl se fait de moins en puissant au fil des années, de plus en plus criard, et ses shrieks de gargouilles, déjà pas son point fort, m'insupportent ici au plus haut point. La pochette, même si loin d'être désastreuse, ne me convainc pas non plus. Rien à sauver alors? Le divorce total? Eh bien figurez-vous que dans ce marasme d'une platitude extrême, un morceau surnage complètement : "In Limbic Resonance". Son trémolo mélodique excellent sur des bons gros blast-beats au démarrage se démarque très nettement de l'ensemble. Dommage ce ne sont que les derniers soubresauts d'une entité à l'agonie car le reste du titre n'est pas du même niveau, faisant retomber le groupe dans la médiocrité qui caractérise Meditations. Mais rien que pour cette séquence, j'ai envie de l'aimer tout entier ce "In Limbic Resonance", de le serrer fort dans mes bras et de lever les bras au ciel de bonheur. Un peu comme, marchant dans le désert depuis des heures vers une mort certaine, on trouve enfin un oasis! On croisera aussi d'autres rares points d'eau, cependant très peu étendus (on se rattrape à n'importe quoi dans ce genre de situation!), en particulier des mélodies un peu plus inspirées comme sur "Guillotine" à 0'49 et 1'21, les trente premières secondes de "The Last Breath I'll Take Is Yours", le pattern de batterie groovie accompagné d'une bonne basse sur "Narcissist" à 0'27 puis les harmonies à 1'25 malgré la rythmique de tétraplégique, le solo pas dégueu de "Born To Kill And Destined To Die", la mélodie triste de "And Then I Saw Blood" à 3'00 malheureusement trop sucrée, la lead à 2'25 sur "What Doesn't Break Doesn't Heal", ou l'ambiance désenchantée pas trop mal au début de "Bend The Arc And Cut The Cord", pas le pire morceau, suivie d'un riff mélodeath rapide pas trop horrible puis de brefs blasts après la deuxième minute. "Pas trop mal", "pas trop horrible", "pas le pire", "un peu plus": il y a donc bien quelques éclaircies mais ce n'est pas non plus le grand soleil et elle ne durent jamais bien longtemps, le ciel se couvrant à nouveau bien vite de gros nuages de riffs insignifiants.



Sur pas loin de quarante minutes, tout ceci ne fait en effet que bien peu. Difficile de dire quel est le plus mauvais morceau tant les neufs (on mettra "In Limbic Resonance" hors compétition) rivalisent de médiocrité, Kataklysm s'enfonçant un peu plus à chaque minute écoulée. "Outsider"? Non, "The Last Breath I'll Take Is Yours" fait pire juste après! Ah attendez la piste suivante "Narcissist" a toutes ses chances aussi! Finalement, on se demande si ce n'est pas "Achille's Heel" qui remporte la palme, histoire de terminer l'album en "double facepalm"! Ridicule, pathétique, affligeant, triste, les adjectifs peu reluisants ne manquent pas pour qualifier Meditations. De loin le plus mauvais album de Kataklysm et une des pires choses que j'ai pu écouter (dans les styles que j'apprécie du moins). Certains moments s'avèrent tellement catastrophiques qu'on s'en trouve réellement gêné pour eux. Est-ce bien le même groupe qui a sorti des tueries comme Shadows & Dust? Où est passé le style agressif et rapide "northern hyperblast", le feeling mélodique inspiré, le riffing death metal? Je m'acharne peut-être mais c'est parce que je suis en colère après un groupe que j'adorais. Et on est toujours plus sensible quand il s'agit des gens que l'on aime. Ce Meditations, c'est juste le néant musical, une honte pour un groupe du calibre de Kataklysm. Un album qui sonne comme un arrêt de mort, un suicide. RIP alors? Sans doute, on écoutera tout de même la suite sans quasiment plus aucun espoir. En attendant, foutez-moi ça à la poubelle, au four, à la mer, aux chiottes, où vous voulez mais je ne veux plus en entendre parler! Sur Thrasho, on a pris le parti de chroniquer surtout des bons albums. D'où beaucoup de notes élevées. Ça ne reflète pas forcément l'état de la scène car il y a toujours plein de merdes qui sortent mais il faut bien nous comprendre. 2018 - Nuclear Blast Records Groove/Modern Melodeath notes Chroniqueur : 2 / 10 Lecteurs : - Webzines : (11) 8.15/10

Groove/Modern Melodeath - 1991 - Canada

tracklist 01. Guillotine (02:56) 02. Outsider (03:57) 03. The Last Breath I'll Take Is Yours (03:15) 04. Narcissist (02:42) 05. Born To Kill And Destined To Die (03:57) 06. In Limbic Resonance (04:51) 07. ...And Then I Saw Blood (04:39) 08. What Doesn't Break Doesn't Heal (03:21) 09. Bend The Arc And Cut The Cord (03:51) 10. Achilles' Heel (05:18)

Durée : 38:47

line up Maurizio Iacono / Chant

Jean-François Dagenais / Guitare

Stéphane Barbe / Basse

Olivier Beaudoin / Batterie

parution 1 Juin 2018

