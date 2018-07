Chroniques » JXV - Ritual Chronique Ritual

Voici un album parfait pour ce mois de juillet caniculaire. Un disque méchant, incisif, brutal....mais facile à digérer.



Le gang s'appelle JXV et nous arrive de San Diego. Ils officient dans un genre de Hardcore avec beaucoup de Metal et un chant la plupart du temps growlé, mais pas systématiquement, comme si plusieurs vocalistes se partageaient le micro.



Les tempi ne sont pas très rapides. On n'a pas affaire à des frénétiques du manche à corde, si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, on dirait que les gratteux recyclent des riffs de METALLICA en les jouant plus lentement ("Ritual"). Le reste du temps, le riffing est simple mais efficace ("Living Dead"). C'est un peu du Horror Metal, les gars instillent des ambiances vaguement horrifiques ("Trick x Treat") qui ne suintent pas l'urgence. Il y a un petit côté fun et enjoué dans la tonalité générale de la galette ("Devil's Night") qui sied particulièrement à cette période estivale.



JXV est actif sur Bandcamp depuis 2015 mais il y a fort à parier qu'ils fourbissent leurs armes depuis bien plus longtemps sur la scène underground locale. Sans être des monstres de technique ou d'inventivité, les gars connaissent leur sujet sur le bout des doigts et en livrent 8 créations qui sont autant de belles mandales dans la poire.



Niveau style, j'ai mis Hardcore parce que c'est eux qui se donnent cette étiquette, Crossover parce qu'il y a pas mal de Metal dans la musique mais c'est un peu plus compliqué que cela. C'est de la musique d'aujourd'hui, qui touche à pas mal de choses et donne naissance à un album aussi bordélique que la chambre de mon fils de 14 ans.



Le voyage est agréable, mais c'est un peu foutraque. Le bon y croise le moyen et les variations de styles de chants et d'ambiances musicales font penser à une compilation de morceaux enregistrés à différentes périodes de l'existence du gang. Ce qui est probablement le cas.



Les artwork et flyers sont du bon DIY et l'ambiance générale évoque (un peu) POWER TRIP et THE MISFITS. Un bon petit groupe local que la magie d'internet nous permet de découvrir aujourd'hui. Merci internet.

