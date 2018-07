Chroniques » Moongates Guardian - Leave the Northern Mountains Chronique Leave the Northern Mountains

7 albums, 5 ep, des singles et quelques splits. Une discographie qui commence à être bien fournie. Et c’est normal pour ce groupe russe qui fête là son… 5ème anniversaire !? Ah oui, ils sont productifs les bougres ! Ou alors ils viennent d’une autre dimension où la temporalité n’est pas la même que chez nous. Ce qui expliquerait d’ailleurs qu’ils se soient sentis obligés de sortir en juin – donc après l’opus qu’on va chroniquer aujourd’hui – une compilation ! Oui ! Une compilation pour le 5ème anniversaire. Bon, elle n’est valable que sur Bandcamp pour l’instant, mais une sortie en physique est envisageable puisque le label More Hate Productions semble toujours apprécier le travail de Skilar et Alexey. Oui, oui, More Hate Production propose toujours des versions CD quelques mois après la mise en ligne sur Bandcamp de ce que font les deux bougres. Que ce soit avec MOONGATES GUARDIAN ou HOLDAAR d’ailleurs. HOLDAAR, qui s’est récemment rebaptisé REGNAT HORRENDUM.



C’est exactement le même duo qui se cache derrière ces deux formations. Avec les mêmes rôles de chacun. Le musicien, le chanteur. Sauf que les thématiques sont différentes. Le rendu aussi, même si c’est difficile pour l’un comme pour l’autre de se réinventer totalement. Alexei beugle donc comme toujours avec son venin râclé de fond de gorge. Skilar ne peut pas s’empêcher d’intégrer du clavier à tout va. Sauf que si HOLDAAR était plus destructeur avec des touches mélodieuses, MOONGATES GUARDIAN se veut une version russe de SUMMONING. Et pas que pour le thème du Seigneur des Anneaux. Et sans s’en cacher. Et donc en allant jusqu’à reprendre de nombreux éléments. Son amour pour les Autrichiens en est au point qu’il en a même fait des reprises, et en 2016 un album complet d’hommage est paru : Summoned by Middle Earth - A Tribute to Summoning (Part I). Un titre qui présage déjà d’une suite, donc !



Et il semble déjà préparer le terrain pour la Part II en intégrant sur Leave the Northern Mountains le morceau culte « Nighshade Forest ». Mais MOONGATES GUARDIAN a d’autres influences, et même si elles se remarquent moins, elles se manifestent par d’autres reprises. BURZUM, BLIND GUARDIAN… Et cette fois-ci… RUNNING WILD et le morceau « Mordor ». Et oui, même dans le choix des reprises on retrouve un lien avec le monde de Tolkien…



Tolkien. En musique, il se décline sous diverses formes, mais on avouera que ce sont des groupes comme SUMMONING et consorts qui arrivent à vraiment nous plonger dans l’univers du géant. Black metal épique, atmosphérique. Et MOONGATES GUARDIAN connaît la recette. Des claviers, des mélodies, des parties narratives, des samples du vent, de loups, et d’aigles qui planent haut, haaauuuuuuuut dans le ciel. Tous ces éléments, le groupe les a déjà proposés par le passé, certes. C’est un peu là où le bas blesse. Le groupe ne se renouvelle pas, et n’a pas des compositions aussi fortes que sur des albums précédents. Si encore elles les égalaient, on se lècherait encore les babines, mais c’est indéniablement un poil moins inspiré. Bon, mais moins inspiré. Bravo cependant à l’idée de placer un titre plus pesant à la fin, axé sur la mélancolie.



Du coup, je laisse encore …And the Glade a Light Was Seen en tête des meilleures sorties de la formation, suivi de The Eagle’s Song. Ensuite, cela se vaut plus ou moins.

