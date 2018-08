Chroniques » Regnat Horrendum - Heathenland Chronique Heathenland

Ça y est, HOLDAAR a décidé de se racheter une virginité, et de se purifier de tous ses pêchés. Lui à qui l’on reprochait ses tendances NSBM avoue vouloir par ce changement de nom éviter les pressions répétées et lassantes. Oui, comme toi, certains ont pris la chose comme une fuite honteuse. « Tu es NS, tu assumes ! C’est un peu facile de changer de nom comme si de rien n’était ». Mais les affiliations politiques n’étaient pas les principaux reproches faits aux Russes. Leurs détracteurs martelaient plutôt qu’ils avaient tendance à piocher un peu trop librement dans les riffs des autres. Les fans de MOONSORROW sont encore tout ébouriffés de ressemblances « inacceptables ».



Ça y est donc, HOLDAAR a changé de nom pour REGNAT HORRENDUM. Une décision forte, annonciatrice de changements, de nouveau départ, d’occasion de repartir sur des bases plus saines. Sauf que non. Un seul coup d’œil sur la pochette montre que nul ne change du jour au lendemain. Oh oui, les copieurs restent des copieurs ! Certes, WINDIR n’a pas l’exclusivité de cette peinture, mais elle est désormais associée à 1184. Alors même si REGNAT HORRENDUM essaie de faire le malin en la mettant à l’envers, on est choqué. « Achetez-vous de l’originalité les gars ! »



De l’originalité… Le duo en a. Dans son approche. Dans sa recette. Car il a beau piquer des idées ailleurs, il a toujours su en fait les adapter à sa façon de jouer. Et c’est elle qui fait toute la différence. Le changement de nom n’y change rien, REGNAT HORRENDUM c’est un équilibre entre deux extrêmes. Ce sont des instruments clairs qui sortent des ambiances épiques appuyées par des claviers, et ce sont des vocaux ultra-rêches qui viennent lacérer les oreilles. C’est le pagan qui croise le rac.



Alors comme d’habitude, pour apprécier cette musique, il faut avoir envie de se faire vomir dans la bouche par un Bisounours, il faut aimer manger du caca fourré aux bonnes pépites d’abricot, il ne faut pas avoir peur de mélange entre le très doux et le très sale. Mais je dois avouer que moi, j’aime ça. Le piano est utilisé à très bon escient, et même si les samples des vagues, du tonnerre, de clochers, d’aigles, de corbeaux et de plus petits oiseaux sonnent parfois ridicules, ils créent des ambiances.



Certains pistes sont moins engageantes que d'autres, mais il y a toujours du bon dans cette formation. Non, mon seul reproche est encore une fois le changement de nom, et uniquement le changement de nom, pas pour les raisons citées plus haut, mais parce que HOLDAAR, ça tapait plus que ce REGNAT HORRENDUM qui ne me parle absolument pas…

2018 - More Hate Productions Epic black sympho notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

Epic black sympho - 2017 - Russie

tracklist 01. The Flame of Purification 02. Halls of Chernobog 03. Dragons of the Sea 04. To Each His Own 05. Before Belobog 06. Night of the Black Wings 07. Raven and Oak 08. Icebound Faces 09. Worlds of Dead Birds

Durée : 46:25

parution 30 Mars 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

