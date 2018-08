Chroniques » Spaceslug - Eye The Tide Chronique Eye The Tide

Neuf mois à peine après leur pénultième voyage interstellaire, les Polonais de SPACESLUG sont de retour avec un nouveau délire psychédélique haut en couleurs et en sensations, Eye The Tide.



Ceux qui connaissent et apprécient déjà le trio de Wroclaw ne seront pas déçus, quoique (j'y reviendrai).



Aux autres, je recommande de commencer le voyage initiatique par l'écoute du précédent opus, l'excellent Mountains & Reminiscence paru en septembre dernier. Non pas que le nouvel opus démérite, mais Eye The Tide marque une progression, une complexification du son Stoner des Polonais qui gagne à être comparé à son génial ainé.



Commençons le tour du propriétaire par le très chouette artwork qu'on doit au même artiste que celui qui a illustré Mountains & Reminiscence, Maciej Kamuda. Fonds noir, pointe sèche, mer démontée, ilot solitaire. Rappelez-vous que sur le précédent opus, c'était une montagne pelée qu'attaquait la houle. Là, la mer forme un créature maléfique qui semble vouloir fondre sur une petite ile verdoyante.



A l'instar de son illustration, le disque propose une recette utilisant les mêmes ingrédients que Mountains & Reminiscence mais il creuse le sujet, propose à la fois la même chose et autre chose. Un autre chose beaucoup plus fouillé, technique, riche et étiré. Certains iraient même jusqu'à dire Progressif. Pour ma part, je suis un petit peu dérouté par la longueur excessive de certaines compos. C'est ce qui explique que je me sois fermement ennuyé à l'écoute d'une poignée morceaux qui tournent un peu trop en rond, étirant inutilement un motif ("Eternal Monument", par exemple, ou "World Like Stones").



Heureusement, ces moments fastidieux côtoient de sublimes créations, du Heavy Psych de haute volée comme l'excellent morceaux d'ouverture "Obsolith" ainsi que le génial "Vialys Part I" et sa guitare virtuose qui tisse des motifs hypnotiques sur fonds de gras épais.



Le chant monotone et langoureux n'est toujours pas le point fort du gang qui en use heureusement avec parcimonie. On aimerait presque se contenter de la musique, qui se suffit bien à elle-même.



Dans l'ensemble, ce nouvel opus ne déçoit pas. Il révèle un groupe productif, créatif, toujours prolixe et en constante progression. Le revers de la médaille, c'est cette tendance à la complaisance qui pousse le trio à étirer exagérément certains motifs.



Proche du travail de MARS RED SKY et de STONED JESUS, l'album plaira aux fans d'ambiances lourdes et épaisses qui se développent dans le temps. Pour ma part, bien que converti au son des Polonais depuis leurs débuts, je préfère à cet exercice de style parfois un peu vain le formidable Mountains & Reminiscence, à mon avis le meilleur disque qu'ils aient publié à ce jour. J'aime ce précédent disque car il est très créatif mais beaucoup plus varié et compact que son jeune frère.



Je pense toutefois que le dernier travail de SPACESLUG s'appréciera sur la durée. C'est bien le genre de disque qui révèle ses surprises à force d'écoutes successives et dans des situations diverses.



Un disque à réécouter et un groupe à suivre....

