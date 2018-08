Chroniques » Get The Shot - Infinite Punishment Chronique Infinite Punishment

C’était il y a tout juste quelques mois, sur le forum de votre vénérable zine, que le nom de Get The Shot traversa pour la toute première fois mon champ de vision, accompagné de la menaçante pochette ci-contre. J’étais jusque-là passé totalement à côté de ces Québécois et je dois ici remercier notre cher membre FullSail sans qui je serais peut-être resté longtemps dans l’ignorance de ce combo et j’avoue que ç’eût été bien dommage. Il ne m’aura fallu que quelques jours pour faire le tour de leur discographie (un EP et trois albums) et me prendre autant d’énormes mandales, notamment avec les deux derniers albums qui représentent à peu près tout ce que je préfère dans le hardcore version grosses cojones.



« Infinite Punishment » est donc le troisième album des gros bras de Québec city, paru l’an dernier chez New Damage Records. Après un EP « In Fear We Stand (2009) et un premier effort « Perdition » (2012), tous deux autoproduits, dans une veine hardcore à la sauce new-yorkaise plus classique, Get The Shot opère à partir de l’excellent « No Peace In Hell » un virage plus vénère encore où les influences metal / thrash se trouveront de plus en plus palpables. Sans surprise « Infinite Punishment » poursuit dans cette voie tout en gardant l’optique première du quintette : une efficacité de tous les instants. Car s’il fallait résumer ce petit bijou en un seul mot ce serait certainement celui-là, efficacité, une redoutable efficacité. « Infinte Punishment » est de ces albums qui vous prennent à la gorge dès la première seconde pour ne relâcher son étreinte qu’au bout du bout, après ici une sortie mélodique magistrale (« Den Of Torment »).



En effet, passée une « Purgation » en guise d’amuse-bouche, les choses seront rapidement mises au clair avec une « Faith Reaper » imparable, condensé en quatre minutes de tout le talent des gus. Rythmique en d-beat bien furax accompagnant un petit solo signalant d’emblée les accointances metal du bouzin, riffing affûté à la machette sur un rythme plus thrashy, ralentissement à vous décrocher les cervicales avant de repartir sur un riff absolument imparable. En même pas une minute la messe est dite et la totalité de l’album suivra le même chemin. Et ce qui est véritablement incroyable c’est cette facilité avec laquelle Get The Shot aligne les passages implacables totalement irrésistibles, s’appuyant sur le travail de composition des gratteux qui n’ont de cesse d’enchainer les riffs fulgurants et une section rythmique ne lâchant rien, appuyant sur le champignon aux moments idoines (le début supersonique de « Evil Rites ») pour affoler un auditeur qui ne saura où donner de la tête pendant une quarantaine de minutes. Si j’aime souvent citer précisément tel ou tel passage, minutage à la clé, l’exercice est ici inutile car je passerais vingt lignes fastidieuses à vous pointer cinq passages par titre tant il n’y a rien à jeter sur cette galette. Tout au plus pourra-t-on souligner les quelques oscillations entre certains titres ou passages penchant plus volontiers du côté hardcore (« Waging Death », les quelques back vocals bien hargneux) ou du côté metal (le début de « Blackened Sun », les accents franchement thrash de « Slayed Kings »), la frontière entre les deux n’ayant jamais été aussi mince à tel point que la page fb du groupe affiche un très clair hardcore / thrash metal (on ne sera dès lors pas étonné de voir Slayer, Anthrax et Testament dans les influences affichées du groupe aux côtés de Ringworm, Integrity, All Out War et Indecision).



Qui plus est, non content de nous refaire la face au kärcher 99% du temps, Get The Shot se permet même quelques petites touches mélodiques çà et là apportées soit par les guitares (la fin de « Hellbringer, les quelques solos qui parcourent l’album) soit par le chant de J-P qui, à côté bien évidemment d’un chant hardcore éraillé extrêmement vindicatif s’autorise comme sur « No Peace In Hell » quelques notes un peu plus ‘’chantées’’ parfaitement pertinentes sur certains refrains (« Faith Reaper », « Blackened Sun », « Hellbringer »). A contrario certaines lignes de chant seront plus appuyées voire doublées de growl (« Hellbringer ») pour rendre le propos encore plus punitif s’il en était besoin. Mais lorsqu’on évoque l’aspect mélodique d’ « Infinite Punishment » on pense bien évidemment à la piste de clôture, Get The Shot s’adonnant à cet exercice comme sur les deux opus précédents avec ici encore plus réussite tant « Den Of Torments » s’avère un petit bijou afin de refermer un pur moment de sauvagerie par quelques minutes de finesse. Et même si la fin du titre montrera méchamment les dents, il n’en reste pas moins qu’avec sa mélodie, ses accords et son superbe chant clair totalement entêtants cette ultime piste tape en plein dans le mille, à en devenir enivrant (je ne compte plus les heures qu’elle a passé à me tourner dans la tête).



Si l’on devait pointer un quelconque défaut à « Infinite Punishment », je serais bien en peine à part peut-être un brin de redite sur ses quarante minutes mais la critique est valable pour tellement d’albums et puis à partir du moment où l’on rabâche quelque chose de bon voire d’excellent ça ne pose personnellement aucun problème. Bref vous l’aurez vite compris ce troisième album de Get The Shot est pour moi une pure tuerie d’un hardcore sévèrement burné, mâtiné de thrash, d’une efficacité incroyable et qui plaira sans soucis aux coreux et aux métalleux les moins obtus (les fans du H8000, de Madball, Kickback ou Deviate passés à la moulinette Slayer se régaleront). Finalement une bonne illustration du patronyme de votre cher webzine et un groupe à voir en live absolument tant l’énergie déployée sur CD y prend toute son ampleur.

