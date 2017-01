Dossiers » Bilan 2016

Thrashocoriennes, Thrashocoriens,



Au crépuscule de 2016 et à l’aube de 2017, chacun fait le point sur l’année musicale écoulée, et c’est donc une nouvelle fois que nous vous présentons, en toute humilité, notre bilan, qui assurément fera comme toujours figure de référence pour chaque mélomane qui se respecte. Cette année fut celle des retours (très) longuement attendus, des œuvres comme celles de Mithras, Deathspell Omega, First Fragment, Moonsorrow, Novembre et le remarquable Terminal Redux de Vektor, plébiscité par notre lectorat, ont néanmoins récompensé notre patience. Les poids lourds et autres valeurs sûres de la scène semblant également s’être passés le mot pour nous submerger, la fin d’année ayant été, une fois n’est pas coutume, des plus fournie. Les découvertes et autres pépites de jeunes artistes nous confortent dans l’idée qu’après une période de doute sur la santé et le renouvellement de la scène metal, ce style se dirigeant vers un demi-siècle d’existence a toujours de bien belles choses à proposer.



Mais 2016 fut aussi une année pleine de rebondissements pour le meilleur webzine metal de France. Sakrifiss, s’affichant désormais comme une star du black metal game, a initié le mouvement avec ses vidéos terrorisant les plus fragiles, suivi d’un Dead usant de ses pouvoirs magiques, en grand sorcier du clavier, pour détourner à sa guise le septième art. Malgré un turnover important, la venue de recrues de talent après le suicide de feu VS Webzine, ainsi que bien d’autres, nous permet d’affirmer qu’aujourd’hui, la Thrasho. Corp n’a jamais été aussi puissante. Et même si les compétences et sensibilités renouvelées au sein de l’équipe nous permettent d’atteindre un spectre musical toujours plus large, le blast reste le mètre-étalon de la rédaction, en témoigne ce bilan 2016 confirmant une fois de plus que chez Thrashocore, passez-moi l’expression, ça meule velu.



Bien sûr les bruits du monde, particulièrement inquiétants depuis quelques temps, ne vous aurons pas échappé. Mais dans le tumulte des hommes et des événements, la musique nous rappelle que nous sommes vivants. Et cela sera, à n’en point douter, à nouveau le cas en 2017.

