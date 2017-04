Présentation

Depuis 2014, un petit festival francilien a élu domicile sur la base de loisirs de Torcy en Seine et Marne. Vite devenu incontournable grâce à ses affiches pointues de groupes rares et underground dans différents styles de metal traditionnel (death, black, thrash, heavy, doom...) ainsi que par son cadre bucolique et vallonné au bord d'un lac, le fameux Fall Of Summer reviendra à la rentrée les 8 et 9 septembre pour une quatrième édition qui s'annonce déjà immanquable. Thrashocore est fier de faire à nouveau partie des partenaires privilégiés de cet événement.Ce dossier de présentation permet aux inconditionnels comme aux curieux du FoS n'y ayant encore jamais mis les pieds de retrouver toutes les infos sur ce nouveau chapitre ainsi que les anciens. La liste des groupes participant sera mise à jour à chaque nouvelle annonce et vous trouverez plus bas sur cette page un lien vers ces même groupes comprenant notamment des chroniques d'albums, des interviews ou des live reports.Les groupes confirmés pour le FoS 2017 sont:AU-DESSUS ■ Post Black Metal – Lituanie ➲ fb.com/audessusabove BLASPHEMY ■ Black Death – Canada ➲ fb.com/OfficialBlasphemy BULLDOZER ■ Speed Black – Italy ➲ fb.com/Bulldozer-39721039661 COUNT RAVEN ■ Doom Metal – USA ➲ fb.com/countravendoom COVEN ■ Psychedelic Hard Rock – Sweden ➲ fb.com/TheOfficialCoven DEMOLITION HAMMER ■ Thrash Metal – USA ➲ fb.com/Demolition-Hammer-33021961306 MAGMA ■ Prock Progressif - France ➲ fb.com/MAGMA-123777837633298 MARDUK ■ Black Metal – Suède ➲ fb.com/Mardukofficial MORBID SAINT ■ Thrash Metal – USA ➲ fb.com/morbidsaintofficial NECROWRETCH ■ Death Black - France ➲ fb.com/Necrowretch ORANGE GOBLIN ■ Stoner Metal - UK ➲ fb.com/orangegoblinofficial PRIMORDIAL ■ Black Metal - Ireland ➲ fb.com/primordialofficial SAINT VITUS ■ Doom Metal - USA ➲ fb.com/saintvitusofficial Site officiel: http://www.fallofsummer.fr Event Facebook: https://www.facebook.com/events/353227075053072 Tickets: http://www.fallofsummer.fr/tickets.html Merch/Store: http://fallofsummer.bigcartel.com