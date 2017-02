Dossiers » Black Metal Japonais - L'homme qui en savait trop

Podcast

Après avoir réalisé dans ces pages un dossier complet sur le BM japonais assorti d'interviews et belles illustrations, Sakrifiss pense à toi, qui ne sait pas lire, ou si peu, et te propose une vidéo sur le thème. Voici donc ton programme :





Programme :

Les pionniers classiques

Le pionniers méconnus

Le Yomi Metal

L'influence Arkha Sva

Les mélodiques

Les fous



Et en bonus il a même tapé les sous-titres en japonais, au cas où tu aies des amis au pays du soleil levant !



Merci à Sagamore pour le montage !





