Sakrifiss est imprévisible. Il a subitement eu l'idée folle de se faire rencontrer ces agités qui se filment pour parler de leur passion commune, mais de façons différentes.Il a sorti son annuaire, a contacté des noms qui sortaient dans la catégorie "Youtubeurs metal" et les a réunis pour un premier RDV consacré aux présentations.Le MC, Hugo de Rivers of GoldLes participants :2GUYS1TV : https://www.youtube.com/user/2guys1tv ENJOY THE NOISE : https://www.youtube.com/user/Ticheurte MAX YME : https://youtube.com/maxyme ENIOK : https://www.youtube.com/EniokMetal SAKRIFISS : http://www.youtube.com/c/LachaineBlackMetaldeSakrifiss Une suite pourrait bien voir le jour pour entrer dans des détails et exploser dans tous les sens...



