Dossiers » Netherlands Deathfest II

Dossier

Annoncé quelques semaines seulement après une première édition couronnée de succès, ce Netherlands Deathfest II était probablement encore plus attendu. En effet, après ces trois jours de 2016, certes fatiguant, mais ô combien jouissifs (les groupes, le cadre, la qualité du son…), j’étais particulièrement impatient de remettre une seconde fois le couvert pour une affiche peut-être moins ultime à mes yeux mais réunissant tout de même une tripotée de formations que je n’avais encore jamais vu (DEFEATED SANITY, HORNA|/b], NOCTURNAL GRAVES, GORGASM, REPULSION, CRAFT, DEMOLITION HAMMER, MYRKSKOG...) ou que je me réjouissais de revoir (GHOUL, DEAD CONGREGATION, CORPSESSED, NIFELHEIM, EXHUMED, GRAVE MIASMA...). Il y aura bien eu des loupés faute de son, de motivation ou de running order conflictuel (VASTUM, TRUE BLACK DAWN, KERASPHORUS, SVARTIDAUDI, UADA...), des groupes volontairement loupés car déjà vus (GOD MACABRE, CONVULSE, DISCHARGE, HOODED MENACE...) mais cette deuxième édition a su répondre une fois encore à toutes mes (nos ?) attentes. On vous invite, Keyser, KPM et moi-même à prendre part à ce petit week-end grâce à un report que l’on espère complet. Certes, il manquera toujours un groupe ou deux mais l’essentiel est tout de même couvert ici alors bonne lecture à tous.

