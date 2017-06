Dossiers » Black Metal : Les limites de la tolérance

Podcast

Non, on ne va pas parler des groupes les plus tordus de la planète mais voir à quel point un petit quelque chose peut en défriser certains. Est-ce que pour toi tel ou tel élément, telle ou telle attitude, tel ou tel visuel peuvent gâcher une musique ? Dis-moi !!!!





Et va acheter les albums qui t'ont intéressés. Soutiens la scène pour que de nouveaux albums sortent !



Merci à Sagamore pour le montage et la vignette !



Merci à Praxosthène pour le logo au masque !









AJOUTER UN COMMENTAIRE