Le MC, Hugo de Rivers of Gold

http://www.hornsup.fr/a-16922/podcast/river-of-gold-s1ep05-vide



Les participants :



2GUYS1TV :

ENJOY THE NOISE :

MAX YME :

ENIOK :

Des gens qui parlent ensemble, c'est beau. C'est un partage merveilleux qui permet d'avancer, de progresser, de devenir quelqu'un de meilleur. Nous sommes plusieurs intervenants de Youtube à nous être réunis, et nous avons grandi de cette expérience. Une fois la conversation terminée, nous nous sommes tous caressés le zizi de notre côté, fiers d'avoir réussi cet effort de sociabilité. Toi aussi regarde le résultat et touche-toi, pendant ou après. Et dis merci.



