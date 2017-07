Dossiers » REVENEZ ! Guerriers du black Metal !

Tu as des groupes qui continuent alors qu'ils n'ont plus rien à dire, et puis tu as ceux qui n'ont sorti que quelques albums, alors qu'on aimerait bien en entendre encore 1, 2 ou 3 !!! REVENEZ, guerriers du black metal !!!





Merci à Sagamore, monteur de la vidéo.

Merci à Praxosthène pour le logo au masque.









