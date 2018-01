Bilan

Alors que la planète Terre donne l'impression de vivre en Absurdie, que les dirigeants de ce monde parlent de la grosseur de leur bouton nucléaire, que l'expression « Y a plus de saisons » devient de moins en moins une rengaine de vieillard et de plus en plus une vérité inquiétante, je n'ai pas envie de faire un bilan général mais de penser à des choses positives. De penser à vous.Non, ne rougissez pas. Vous êtes vraiment chouette. Je sais, on ne vous le dit pas souvent mais franchement, votre entourage ne vous considère pas à votre hauteur. Vous êtes toujours là, à nous suivre, nous et nos amours bizarres pour des gens qui hurlent, qui maltraitent leur canal carpien ou décident de prendre leur temps alors que tout presse. C'est pour cela qu'on cherche à vous offrir le meilleur : le meilleur des albums de cette année qui, pour ma part (mais je ne suis pas le seul), a été riche en coups de cœur ; le meilleur du meilleur illustrateur, par un logo du grand Chris Moyen (on n'est pas peu fier, honnêtement) ; le meilleur vêtement possible pour qu'enfin, le monde voit la belle personne que vous êtes ( le bonheur n'est qu'à un clic ) ; simplement le meilleur, car c'est ce que vous méritez.Du coup, on ne vous souhaitera pas une bonne année. Vous savez déjà qu'elle sera comme toutes les autres, un mélange de désastres, frustrations, plaisirs, bonnes nouvelles. Vous le savez car vous êtes intelligent. La même raison qui vous poussera à rester ici, à en parler autour de vous, de ce site qui vous aime comme vous êtes car, finalement, pourquoi changer quand on est si bien ?Nous, membres de Thrashocore, vous souhaitons d'être égal à vous-même. Et c'est bien plus que ce que les gens doivent avoir.** Ce texte ne s'applique qu'aux personnes nous suivant régulièrement, lisant nos chroniques (et étant toujours d'accord avec nous), nous aimant sur les réseaux sociaux, portant un vêtement Thrashocore, rêvant de nous la nuit. Les autres peuvent bien aller se faire foutre.