Dossiers » Fall of Summer 2017

Quatre après leurs débuts remarquées et surtout réussis, les organisateurs du Fall Of Summer persistent et signent avec une nouvelle édition pleines de promesses. En effet, loin de faire dans la redite, le festival a une fois de plus réussi à faire venir à lui et aux quelques milliers de spectateurs des groupes particulièrement rares (Demoliton Hammer, Count Raven...) voir complètement inédits (Merciless, Toxik, Morbid Saint, Bulldozer, Coven). Un leitmotiv qui fait de ce festival l'un des plus excitants ces dernières années.



Pourtant, cette édition sera marquée également par quelques moments compliqués en grande partie dues à une météo exécrable sur une bonne partie du week-end et à des choix d'organisation pour le coup pas forcément très heureux. Reste que malgré tout, cette quatrième édition était une fois de plus fort sympathique en dehors de ces quelques soucis. Et comme dit l'adage : "mieux vaut tard que jamais" alors voici notre modeste compte-rendu. Bonne lecture.

