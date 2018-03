Dossiers » Metal : The Gathering : Nouvelles expériences Podcast Tu connais l'émission ? Le principe c'est celui des Avengers, Rhahahah ! Ces gars qui se rassembent pour une mission !

Eh bah ils sont maintenant présentés sur Thrashocore, et là, ils proposent de nouvelles expériences.



Sakrifiss, Metalliquoi, Eniok, Nym le guitariste, Culture for Noobs et River of Gold !



Vignette de Sagamore







AJOUTER UN COMMENTAIRE