Salut à tous !Après vous avoir présenter mes podcasts avec GOJIRA , on va revenir aujourd'hui auprès d'un album qui a pas mal fait sensation dans le milieu du Thrash en 2017.Le "Woe to the Vanquished" de Warbringer, c'était plus une sacrée claque - et je l'avais gratifié d'un solide 8.5/10 sur nos colonnes. Alors, un an après, que m'en reste-t-il quand je l'écoute ?Découvrez-en plus avec ce podcast !A la prochaine ;)



2004 - Etats-Unis