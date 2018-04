Dossiers » Poésique - MoM chronique Ustalost - The Spoor of Vipers Podcast 2016, Ustalost nous propose sa morsure.



Gratifiée dans nos colonnes d'album de l'année, ça a été pour moi une claque, une révélation. Un album qui, selon le moment et le matos sur lequel je le jouais, dévoilait des facettes toujours différentes.



Un album aussi riche et poignant était tout désigné pour un Poésique.



Et vous, qu'avez-vous ressenti à la découverte de cet album ? Ou si vous découvrez juste maintenant, quelle est votre impression face à cette musique ?



On se donne rendez-vous pour le mois prochain : j'en ai encore un sous le coude ;)







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Ustalost

Etats-Unis