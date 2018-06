Dossiers » Poésique - MoM chronique Eximperitus - Projecting the Singular Emission... Podcast Bonjour à tous !

En proie à une absence de connexion Internet et à un rush dans le boulot, je suis un poil absent en terme de chroniques. J'ai toutefois trouvé du temps et du wifi pour vous proposer, en guise d'apéritif à une chronique à venir, du seul full-lenght du groupe biélorusse Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum, aussi appelé Eximperitus.

Un nom à rallonge pour des paroles qui mélangent plusieurs langues obscures, dans le but de parler du Mal le plus obscur sur un plan de la non-existence... Les Grands Anciens, l'indicible, le non-euclidien, tout ça...



Bref, un album Lovecraftien aux inspirations Nile qui m'a donné envie de produire un truc !

On se dit à bientôt ; promis je reviendrai !







2009 - Biélorussie