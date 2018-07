Dossiers » PPCM #0 - Chevauche le Grand Requin Blanc (Carcariass) Podcast

Allez, après une période bien chargée, on reprend du service avec un format à la bien : du podcast avec PPCM, pour "Petites Promenades Côté Mort" !

Le concept est simple : je prends un album de Death metal qui fait le café, et j'en parle, histoire de présenter en quoi ces albums sont essentiels ou pertinents.



On parle musique tranquillement, quoi ;)

Et pour ça, débutons avec ce qui est pour moi l'album le plus magistral de Carcariass en terme de mélodies, de créativité et de progression :



1991 - France