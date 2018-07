Dossiers » Poésique - MoM chronique Death - The Sound of Perseverance Biographie Salut la compagnie !

Depuis que j'ai commencé à produire sur Youtube, mes potes m'ont dit : "Mais fais un poésique sur Death, vu que t'arrête jamais d'en parler !"



J'avais pris le taureau par les cornes, et avais préparé la vidéo pour le 1er avril, qui avait été bloquée dans le monde entier à cause de la présence de "Voice of the Soul".

Je reviens aujourd'hui avec ce poésique manquant, sous le signe de l'ironie, du sarcasme et de tout l'amour que je porte à ce chef-d’œuvre.

Mesdames, messieurs : voici tout simplement l'album qui est mon absolu, et qui me fait dire "Je ne suis pas digne !"



The Sound of Perseverance.







AJOUTER UN COMMENTAIRE PLUS D'INFOS SUR Death

1984 † 2001 - Etats-Unis