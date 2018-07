Dossiers » Le Canyon - Episode 14 - The Great Northern Live Report Podcast Cette fois-ci, le Canyon vous retrouve sous un soleil de plomb. Billy reprend les rênes du fil rouge de l'été en explorant le troisième album et premier grand succès des fils du ver géant (les plus assidus comprendront). Mais viendrons-nous à bout de ce fil rouge avant que vannes et jeux de mots pitoyables ne viennent à bout de notre équipe ?



Mais qu'ont fait Taz et Ben pendant ce temps-là ? Eh bien c'est à l'autre bout de la France qu'ils ont trouvé un festival aussi obscur que merveilleux, et de ces aventures sortent moultes découvertes et courbatures. Entre visions d'extase et haine de dieu, les têtes d'affiche sauront vous surprendre autant que les illustres inconnus.



Prie le riff et snappitysnappe !











LE CANYON :





Le Canyon est une émission qui s'oriente autour du Stoner rock, du Doom metal, du Sludge metal, du Grunge et autres ramifications du rock psychédélique. Ben, Billy et leurs amis prennent l'antenne pour vous livrer des nouveautés et des références musicales liées à la scène catégorisée poids-lourd du Rock.





Chaque émission paraît une semaine sur deux et s'écoute via ce petit lien Mixcloud ! (voir plus bas)

Tu y retrouveras un paquet de trucs :



- Une chronique nouveauté, dans laquelle nous parlons d'un nouvel album qui nous a bien emballé, puis nous en diffusons un morceau.



- Une chronique bio, dans laquelle nous parlons des différents projets d'un artiste influent de la scène, et nous diffusons un morceau pour les projets essentiels.



- Une chronique archive, dans laquelle nous discutons d'un classique du genre et diffusons un morceau.



- Un petit agenda des concerts (plutôt à échelle locale donc centré sur Lyon-Grenoble)



- Une rubrique interview (bon pas à chaque fois non plus...)



Le tout agrémenté de petit débats, coup de gueules et autres boutades .







POUR PLUS DE FUZZ :



Tu peux retrouver les anciens épisodes sur ce mixcloud : https://www.mixcloud.com/Le_Canyon/



Tu peux aussi contacter l'équipe du Canyon en passant par Thrashocore et nous soutenir en partageant notre petit FB : https://www.facebook.com/LeCanyonFM/



Si tu joues dans un groupe de Stoner/Doom/Sludge ou dérivés, et que tu souhaites lâcher un morceau ou quelques mots dans une prochaines émission, n'hésite pas à nous contacter par mail : lecanyonfm@gmail.com ou via notre page FB.



