Interviews » Insane Vesper Interview Entretien avec Arggon (Guitare) (2016) Salut Arggon et merci d’avoir accepté de répondre à mes questions, pour commencer peux-tu me présenter l’histoire du groupe ?



Salut à toi, INSANE VESPER existe depuis 2002 et a subi de multiples changements de line-up même si les débuts "réels" ont eu lieu seulement en 2007 avec la production du premier EP "Twilight of Extinction" où l'on a vraiment créé le groupe tel qu'il est aujourd'hui. Par contre la musique a pas mal évolué depuis nos débuts, à mesure que nous maîtrisions notre son. Nous sommes partis d'un Black-Metal très primaire à quelque chose de plus direct, agressif et complexe.



Il s’est écoulé cinq longues années entre ce nouvel opus et son prédécesseur, pourquoi ce délai si long ?



Ca a été une période assez compliquée, il a fallu reconstituer un nouveau line-up et l'éloignement géographique des uns et des autres n'a pas vraiment aidé sans compter les individualités et les problèmes de chacun... "Layil" a été enregistré fin 2014 mais les multiples retards liés en partie au label ont fait qu'il n'est sorti que cette année, soit à peu près avec un an de retard mais avec un an de retard de moins que le précédent album, ce qui en soit est presque un exploit...



Le line-up semble enfin stabilisé après avoir été beaucoup renouvelé, cela a-t-il eu un impact sur la composition de cet album ?



Oui effectivement, chaque musicien à son style et sa façon de jouer, K. qui fait la batterie sur cet album ne joue pas du tout de la même façon que l'ancien batteur et son feeling est très différent, et de même pour Vanitas qui a un registre de chant différent de celui d'Asmd. Au niveau de la compo ça a permis de tester d'autres choses, les tempos sont plus rapides, il y’a plus de technique. La tonalité n'est pas la même aussi avec l'utilisation de gammes différentes d'auparavant, il était nécessaire je pense de marquer le pas par rapport à nos anciennes prods et surtout nous n'avions pas envie de refaire la même chose.



Les morceaux sont vraiment variés, recherchés et dynamiques, comment s’est passé le processus de création, y’a-t-il un compositeur unique ou chacun des membres a-t-il amené ses propres idées ?



J'ai composé tous les morceaux et écrit les lyrics de mon côté et nous avons toujours à peu près fonctionné de cette façon. Aussi j'avais une idée précise à ce moment-là et je l'ai menée au bout. Après la suite sera sûrement différente, je ne pense pas que INSANE VESPER puisse se poser dans un style précis ou une façon de faire précise, ça joue beaucoup autour des individualités de chacun et selon ce que ça peut apporter et si bien sûr ça rentre dans l'ordre d'idée du groupe.



Pour la production vous avez fait appel à Patrick W. Engel (un des producteurs les plus demandés actuellement) qui a offert un écrin résolument propre et naturel aux nouvelles compos. A-t-il eu carte blanche ou souhaitiez-vous une direction précise dès le départ ?



Non en fait ce n'était pas vraiment le premier choix, qui pour le coup s'est révélé être une erreur et ce pour plein de raisons à la con, donc aucun regrets. C'est Sven de Art of Propaganda qui nous a dirigés vers Patrick Engel pour s'occuper du mastering, sachant que nous avons géré nous même le reste de la prod avec notre équipement. La seule condition pour le mastering du coup, était de conserver cet écrin naturel comme tu le notes, je n'aime pas les prods modernes ultra compressées et synthétiques, ça tue tout le feeling c'est à gerber. Au final le résultat est plutôt pas mal et encore une fois très différent du précédent album.



Le travail de l’artwork signé Antithesis (qui a collaboré notamment pour ACHERONTAS et NIGHTBRINGER) est vraiment intéressant et réussi, comment-êtes-vous entrés en contact avec lui ?



Ca faisait un moment que je surveillais ses différents travaux que je trouve excellents, je ne me rappelle plus quand ni dans quelles circonstances précisément mais je lui ai demandé de créer la pochette de "Layil" en lui fournissant seulement quelques indications sur le thème mais le projet l'a tout de suite emballé. Son investissement fut immédiat, d'ailleurs l'inspiration de Franz Von Stuck vient de lui et chacune des illustrations tombait juste dans le ton et collait parfaitement au propos.



Le titre de l’album correspond à Lilith (première compagne d’Adam dans le jardin d’Eden). Pourquoi ce choix de la déesse de la nuit, et quel est le message que vous avez voulu faire passer dans le disque ?



C'est une oeuvre plus personnelle qui a trait à ma spiritualité, je me suis aussi beaucoup inspiré d'écrits de Gauthier ou Dostoïevski, des univers décrits dans certains de leurs nouvelles et romans. Ou encore des écrits d'Osman Spare qui m'ont beaucoup aidé à conceptualiser cette fascination et ma vision de Lilith en tant que déesse et aussi incarnation de Babalon, déesse thélémique, origine de l'abomination. La dualité entre ces différentes formes et interprétations est la base même de la conception des lyrics de cet album.



Sur votre page Facebook il est cité la phrase suivante tirée des paroles du « Requiem » de Mozart : « Quand le Juge aura pris place, tout ce qui est caché apparaîtra, rien ne restera impuni. Que dirai-je alors, malheureux que je suis ? Quel protecteur invoquerai-je quand le juste même ne sera pas sans crainte ? », pourquoi ce choix ? quelle en est la signification ?



Sauf que "Dies irae" n'a pas été écrit par Mozart, il l'a seulement interprété dans son requiem, d'ailleurs je préfère largement celui de Schnittke au sien. Sinon le choix de ce passage remonte à 2007 au moment de l'écriture de "Twilight of Extinction", ça correspond au thème du jugement dernier qui a trait à cet EP, depuis et même si beaucoup de choses ont changé, c'est resté comme un motto qu'on apprécie beaucoup.



Vous êtes signés chez l’excellent label « Art Of Propaganda », comment êtes-vous arrivés chez eux ?



Une longue histoire... En résumé, à la base notre premier album devait être produit par "Obscure Abhorrence" en 2009 et après de multiples retards, comme tous les labels fauchés il a finalement décidé de coproduire "Abomination of Death" avec Sven de "Art of Propaganda". A un moment donné on a du faire un choix pour des raisons qui ne dépendaient pas vraiment de nous et "Art of Propaganda" s'est avéré être le plus convaincant, ou le moins contraignant, c'est selon... Depuis il s'est occupé de la majorité de nos prods, hormis la compilation "Therefore, He Shall Consume" qui est sortie chez "Nihilward".



La scène hexagonale est florissante en matière du Metal extrême, et principalement de Black-Metal. Si on connait principalement la scène Parisienne, Lyonnaise et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, il faut reconnaître que le Sud-Ouest (hormis peut-être Bordeaux) est moins présent dans ce domaine. Es-tu d’accord avec cela, et si oui à quoi cela est-il dû à ton avis ?



Je ne sais pas. D'ailleurs parmi les seuls bons groupes actuels très peu sont français, mais il n'empêche que j'en connais de très bons qui sont du sud-ouest, ailleurs je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, en fait qu'il soient français ou non je m'en tape tant que la musique et ce qu'ils proposent me plaît.



Avec quels groupes Français et internationaux te sens-tu proche ? et avec qui tu aimerais faire un Split ou des concerts en communs ?



C'est un choix qui me regarde mais je dirai très certainement DØDHEIMSGARD qui est selon moi un des rare groupes à avoir su faire évoluer intelligemment sa musique et son propos sans jamais se trahir ni se tourner en ridicule malgré quelques expérimentations douteuses, après si on devait choisir un groupe avec qui j'aimerai bosser ça serait eux. Sinon pour les groupes "Français" j'aimerai beaucoup voir arriver un nouvel album de S.V.E.S.T que j'ai toujours trouvé au-dessus du lot.



Vu la notoriété et l’ampleur prise par le Hellfest aimerais-tu y jouer à l’occasion ? Préfères-tu ce genre de grand-messe en plein air ou bien des festivals plus petits et underground ?



Pas vraiment mais peu importe, que ce soit un grand ou un petit festival sauf exception si on a une opportunité on la prendra, que ce soit le Hellfest ou ailleurs, même si l'ambiance festival me gave on le fera, les scènes sont quand même pas mal et on est prêts pour ça.



Quels sont vos projets pour 2017 ?



Un split LP "Luciferian Dimensions" avec MALUM, qui doit paraître chez "Helter Skelter Productions" en début d'année, puis un nouvel EP qui sortira chez "Regain Records" un peu plus tard et aussi la version LP de "Layil" qui doit sortir chez "Art of Propaganda" en collaboration avec "Diaphora" et quelques dates très prochaines...



Je te laisse le mot de la fin pour nos lecteurs …



Merci à toi, rendez-vous le 25 Mars...

