Interviews » Creeping Fear - Interview Interview Entretien avec Clément (Chant - Guitare) (2017) Salut Clément et merci de m’accorder un peu de temps pour répondre à ces quelques questions, pour commencer peux-tu me rappeler l’histoire du groupe et sa création ?



Salut, je t’en prie c’est un plaisir ! Le groupe a été créé dans sa forme actuelle vers 2011 avec l’idée de faire du Death-Metal entre potes. Nous avons sorti une première démo en 2013 « Unleashed » puis un premier EP « World Execution » en 2014. Quelques concerts plus tard nous avons décidé de nous lancer dans l’écriture d’un album complet qui se concrétisera en studio fin 2016 et qui est sorti le 3 mars : « Onward to Apocalypse ».



Votre EP « World Execution » a eu d’excellents retours, cela vous a-t-il mit la pression pour l’écriture de l’album ?



Effectivement l’EP « Word Execution » a été bien reçu bien qu’il n’ait pas bénéficié de gros moyens pour le produire. Nous avions la pression mais elle n’était pas due à l’accueil positif de l’EP mais plutôt à notre volonté de dépasser nos limites pour l’album et de sortir quelques choses dont nous étions tous satisfaits.



Vous avez eu des difficultés pour trouver un nouveau bassiste, cela a-t-il eu un impact sur votre motivation à tous et sur l’échéance approchante du passage en studio ?



Effectivement trouver des musiciens est vraiment compliqué, nous avons quand même la chance d’avoir un line-up stable malgré ces péripéties de bassiste ! il n’y a pas eu un gros impact sur notre motivation nous étions a bloc pour l’album !! Par contre dès que j’ai compris que nous n’aurions pas forcément quelqu’un à la basse, je m’en suis acheté une et nous avons écrit avec Gabriel toutes les lignes de basse du CD et évidemment appris à les jouer pour le studio.



Comment s’est passé le processus de composition de celui-ci ? Tout était-il déjà prêt lors de l’entrée en studio ou y’a-t-il eu des finitions ou changements une fois sur place ?



Le processus de composition s’est étalé sur un peu moins de deux ans, partant d’idées de chacun, puis mise en commun en répétitions, les chansons se sont construites petit à petit. Oui tout était prêt lors de notre entrée en studio, nous avions fait une pré-production à la maison pour être sûr que tout collait, le timing était serré il n’y avait pas le temps pour de l’impro. Tout était écrit et nous validions point par point ce qui avait été enregistré ou non. Oui il y a eu quelques modifications mineures mais ça relevait plus de détail qu’autre chose !!!



La collaboration avec Francis Caste (qui jouit d’une excellente réputation), et votre passage dans les studios Sainte-Marthe (qui deviennent de plus en plus réputés) se sont-ils bien passés ? Avec-vous appris à son contact ?



Oui le passage en studio était éprouvant mais s’est très bien passé. Francis a toujours été d’un professionnalisme à toute épreuve. Nous avons tous beaucoup appris à son contact il nous a permis de nous dépasser en studio que ce soit durant nos performance instrumentales ou au niveau de la production.



Le son de « Onward To Apocalypse » est super professionnel, puissant et organique, et n’a rien à envier aux grosses productions des ténors du genre, que penses-tu du résultat ?



Merci beaucoup, personnellement je suis très satisfait du résultat je pense que l’album est un bon compromis entre clarté et qualité sonore tout en conservant une puissance brut et sauvage c’est tout ce que je souhaitais !!



Comment se passe vos relations avec Dolorem Records ?



Tout se passe très bien avec Dolorem records je pense que le groupe comme le label y trouve son compte. C’est pour nous super d’être distribué et promu par des passionnés.



La première impression que l’on ressent à l’écoute est que le disque a été taillé pour la scène, tant les riffs sont rapidement mémorisables et l’accroche y est immédiate, je pense que tu confirmeras mes propos …



C’est vrai l’album est assez rentre dedans et les riffs, bien qu’ils soient complexes, ne sont pas dans l’ultra-technicité, ils sont donc facilement mémorisables !!



On sent une grosse influence du Death venu de Floride et de New-York, es-tu d’accord avec cela ? Quels groupes et disques font l’unanimité parmi vous ?



Oui totalement on adore cette scène Death américaine qui nous a forcément beaucoup influencés. Pour citer quelques groupes je dirai DYING FETUS, SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, et côté Europe DECAPITATED, AEON, BEHEMOTH. Evidemment la liste est bien plus longue mais ceux-là font l’unanimité dans CREEPING FEAR !!



Y’a-t-il une formation avec qui vous aimeriez jouer et faire une tournée ?



Personnellement j’adorerai tourner avec SUFFOCATION ce sont des gars géniaux et j’ai toujours été bluffé par leurs prestations scéniques, on a beaucoup à apprendre de ces ténors de Metal extrême.



A titre personnel que t’inspire la très grande qualité de la scène Death française, y’a-t-il un combo national à l’heure actuelle qui te plait ?



Je dirais chapeau à tout le monde les groupes les orga tout le public qui est toujours présent même si la scène est plus petite que pour d’autres styles de Metal. Personnellement j’adore KRONOS ces gars assurent grave !!



Vous avez fait de nombreuses dates en région parisienne (Cirque Electrique, Gibus …), y’a-t-il une salle en particulier où vous aimeriez jouer ?



Si un jour on a l’occasion de monter sur les planches du Divan du Monde je le ferai sans hésiter c’est une salle où j’ai de super souvenirs de concerts !!



J’imagine que le Hellfest serait un rêve pour vous tous, aimeriez-vous y jouer dans l’avenir ? Que penses-tu de son succès qui ne se dément pas d’années en années ?



Effectivement ce serait génial d’être programmé au Hellfest, l’année prochaine peut-être ?! C’est une belle success story je ne connais pas beaucoup de boites françaises qui peuvent se vanter d’un tel succès, c’est une très bonne chose.



Malgré le succès du festival (et son impact médiatique de plus en plus important), le Metal reste encore et toujours cantonné à l’underground et n’a pas sa place lors des émissions musicales (comme lors des récentes « Victoires de la musique »), cela te pose-t-il un souci ou préfères-tu finalement que la scène continue de vivre un peu à la marge, sans faire parler d’elle auprès du grand-public ?



Oui le Metal est encore et toujours une scène underground de passionnés pour la plupart. Je vois mal CREEPING FEAR sur les grands médias et c’est peut-être pas plus mal comme ça. Ca choquerait pas mal de monde de toute façon !! La démarche est aussi différente, ce qu’on appelle « grand public » pour moi c’est du « show business » c’est une industrie des gens qui sont là pour faire des sous (et c’est légitime comme toute entreprise) mais ce n’est pas le but de CREEPING FEAR et d’une bonne partie de la scène Metal !!! On n’a pas envie d’être des produits marketing.



As-tu des souvenirs ou anecdotes (concerts, rencontres) qui t’ont marqué depuis que CREEPING FEAR existe ?



Oui au Gibus Café l’année dernière le public était tellement déchainé dans le pit qu’ils ont cassé le meuble de la table de mixage ce soir-là… une soirée de folie !!



Quels sont vos projets pour l’année ?



Pour 2017 tourner le clip pour un des titres de l’album, quelques playthroughts seront également filmés. Il y a aussi les dates de concert de promo de l’album et on commence tout doucement à écrire la suite bien évidemment !



Hormis le Metal, écoutes-tu d’autres styles ? As-tu des artistes ou groupes favoris ?



J’adore le « classique » des CD comme les noctures de Chopin interprété par Rubinstein tournent régulièrement à la maison. J’écoute aussi pas mal de rock au sens large parfois des choses plus bluesy comme Clapton ou BB King.



Un dernier mot pour conclure cette interview, je te laisse le mot de la fin …



Un grand merci à toi et à toute l’équipe de Thrashocore pour votre temps et bien sur un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent. Pour ceux qui n’ont pas encore découvert l’album, il est toujours en écoute gratuite et intégrale sur notre Bandcamp allez faire un tour !

