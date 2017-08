Interviews » Pagliacci : Genèse d'un Opéra Metal Interview Entretien avec Zhivko Koev (2017) Il y a quelques semaines, j'ai chroniqué le premier EP de PAGLIACCI. Cet ambitieux projet d'Opéra Metal impliquant une cinquantaine de musiciens, et sortant un peu de nulle part m'a titillé, j'ai donc voulu en savoir plus en interviewant le maître de cérémonie de ce projet "hors norme" : Zhivko Koev.



Bonjour, pour commencer, peux-tu nous raconter ton histoire en tant que musicien ?

Je vais passer sur la pénible histoire de mes trois premiers groupes, chacun ayant enregistré une démo qui n’a jamais été publiée dans des styles allant du Metal Mélodique au Dark Ambient. Non je vais directement passer à la première publication “officielle” dans laquelle je me suis impliqué. Il s’agit du deuxième album de WARTIME, Solar Messiah où je suis mentionné comme guest clavieriste. Cet album, qui a eu beaucoup de succès, a été élu Meilleur Album de 2012 par Metal Hammer Bulgarie. Ensuite, en 2014, ALLEGORIST a publié son debut EP, Play A King pour lequel j’ai écrit les paroles, composé une grande partie de la musique et interprété les claviers. Enfin, l’an dernier, j’ai participé au concept album The Four Seasons de VIVALDI METAL en composant trois des chansons et en réalisant les arrangements de la plupart des choeurs.



Pourquoi et comment as-tu décidé de créer PAGLIACCI ?

Plusieurs tentatives de création de groupe n'ayant débouché sur rien de concret, j’ai choisi de créer un Opéra Metal qui me permettrait d’impliquer un grand nombre de grands musiciens actuellement impliqués dans des groupes géniaux.



Comment as-tu écrit et composé PAGLIACCI ?

Pour commencer, j’ai recyclé une partie du matériel que j’avais créé pour mes précédents projets. Ensuite, j’ai écrit et composé une tonne de nouveau matériel, alors que l’histoire et le concept se développaient dans ma tête. Le projet a continué à grandir, impliquant de plus en plus de musiciens, des instruments “classiques” etc. Tout cela est allé beaucoup plus loin que ce que j’avais initialement envisagé.



Comment as-tu fait pour recruter et convaincre tous les musiciens impliqués dans le projet ?

Un par un [rires]. Les premiers à participer ont été des amis avec qui j’avais travaillé sur d’autres projets ou avec qui j’avais déjà joué. Ensuite, au fur et à mesure que les compos déjà enregistrées étaient publiées, d’autres musiciens ont commencé à me contacter en demandant à participer. Tout est devenu plus facile à partir du moment où une partie du projet a été publiée.



T’es tu inspiré d’opéras “classiques”?

Non. Je me suis principalement inspiré des autres concept albums Rock et Metal. Bien sûr, il y a beaucoup d’influences issues de la musique classique, mais aucune tirée d’un opéra en particulier.



Pourquoi as-tu décidé de publier un premier EP ?

C’est un bon résumé de l’histoire complète. L’EP comprend une partie de l’histoire mais se suffit également à lui-même, j’ai donc décidé de le publier dans ce format, ce qui n’était pas prémédité au départ.



Qu’en est-il du reste du projet, es-tu près du but ? Sais-tu quand tu pourras le publier?

En ce qui concerne la musique, les arrangements et les paroles, le projet est achevé depuis longtemps maintenant. En terme d’enregistrement, il me manque quelques lignes de guitare et de basse. Le gros du travail de production et de mixage reste à faire. Si tout se déroule selon le planning, je pense que l’album sera publié début 2018.



La composition du Metal Symphonique nécessite de bien équilibrer les deux univers pour éviter de trop pencher du côté “classique” ou du côte Metal, quel est ton secret de fabrication?

Un résultat équilibré? C’est difficile à dire. Je cherche les meilleurs moyens de raconter une histoire, transmettre des émotions, vivre une expérience. Parfois cela demande un bon équilibrage, d’autres fois, le chaos : le désordre est nécessaire. C’est parfois le meilleur moyen pour présenter le monde intérieur d’un personnage.



As-tu quelque chose à ajouter ?

Je tiens à remercier THRASHOCORE pour cette interview et votre formidable soutien. Puisse votre webzine durer longtemps et prospérer.







Traduction par rivax

