Interviews » Time Lurker - Interview Interview Entretien avec Mick - Musique, composition (2017) Salut Mick, et tout d’abord bravo pour cet album qui m’a totalement scotché du début à la fin, pour commencer peux-tu te présenter et me parler de ton parcours musical ?



Salut ! Merci beaucoup pour l'interview et pour ta chronique !

Pour commencer je dirai que je suis originaire de Toulon, et que j'habite Strasbourg depuis 6 ans pour des raisons professionnelles. Je joue de la musique depuis mes 13 ou 14 ans en ayant commencé avec un groupe de potes. Cela a duré jusqu'à mes 19 ans et depuis j'ai totalement arrêté de jouer dans des groupes car aucun n'est allé plus loin que la salle de répèt. En partie de ma faute car je n'ai jamais été à l'aise pour jouer en groupe. Par contre j'ai toujours composé dans mon coin et un beau jour je me suis payé un home-studio, avec batterie électronique, ordinateur, etc... J'ai donc commencé à composer sérieusement en 2014 et c'est là que TIME LURKER est né. Il s'agit de mon premier projet sérieux et mon premier essai tout court.



D’où est venue l’idée de créer TIME LURKER ? Quel est la signification de ce nom ?



L'idée m'est venue tout naturellement car je compose du BM depuis mon adolescence. Il s'agit donc de vieilles idées mêlées à un nombre d'influences acquises avec l'âge qui ont pris le temps pour se concrétiser.



Le nom est d'abord un hommage au groupe CATACOMB (Death Metal français des début 90's) car c'est un de leurs titres. Il s'agit du groupe de mon oncle (au chant) et de ma tante (au clavier). Le groupe avait pris les nouvelles de Lovecraft comme thématique et TIME LURKER était directement inspiré de "The Lurker At The Threshold".



Pourquoi as-tu décidé de réunir les deux EP en un seul bloc ?



J'ai composé les deux EP au même moment. Ils se suivent donc intrinsèquement. C'est avec LADLO que l'on a décidé de sortir les deux EP réunis comme un album pour le format LP et CD.



J’ai trouvé que les différentes voix collent parfaitement à la musique et bien qu’étant toutes différentes elles gardent une vraie cohésion d’ensemble. Qui sont ceux qui ont participés à l’exercice ?



L'idée d'avoir un chant différent, adapté à l'émotion, à la couleur voulue, est un truc que je ne retrouve que chez très peu de groupes et que j'ai toujours voulu expérimenter. Ce sont des amis chanteurs qui ont chacun un groupe avec un style différent. Il y a Thibo (PARAMNESIA, JEANNE), Tony (RANCE), Clément (LE MAL DES ARDENTS) et Cédric (PYRECULT, END OF MANKIND).



Pourquoi n’as-tu pas assuré toi-même le chant ?



Parce que je n'ai pas réussi à reproduire toutes les voix que je voulais. Et je ne regrette pas du tout ce choix. Par contre je chante quand même sur la moitié de l'album avec des voix différentes.



Un autre point qui m’a marqué sur chacun des morceaux c’est qu’ils sont tous à un degré plus ou moins important inspirés par la littérature et la philosophie. Es-tu d’accord là-dessus ? Y’a t’ils des livres et auteurs qui t’ont vraiment servi pour mener ce disque à son terme ?



Oui je suis d'accord avec toi. C'est en tout cas sur un terrain philosophique que je voulais mener des thèmes comme la dépression, la misanthropie... Pour être franc je ne suis pas en grand lecteur et je ne me suis surtout servi que de ma propre expérience pour ce disque.



Quelles sont tes influences majeures en matière de Metal, et éventuellement dans d’autres styles ?



Difficile à dire car j'aime TOUS les styles de Metal. Pareil pour les autres courants musicaux… (sauf le Reggae !) J'écoute de la musique quotidiennement, et je passe mon temps libre à chercher des nouveautés ou creuser dans le passé. Donc j'ai le temps d'en voir passer.



Par contre pour TIME LURKER je pourrai citer quelques groupes comme ALTAR OF PLAGUES, YELLOW EYES, KRALLICE, WEAKLING…



Tu es désormais signé chez Les Acteurs de l’Ombre, un label désormais incontournable et réputé. Comment t’es-tu retrouvé chez eux ?



Tout simplement en faisant une demande spontanée par mail. A ce moment-là j'avais déjà publié sur bandcamp EP1 et il marchait plutôt bien donc je me suis permis...



Les premiers retours de l’album en France comme à l’étranger sont majoritairement très bons, je suppose que ça doit te ravir. Prêtes-tu attention aux critiques en général ?



Oui je dois avouer que j'en suis ravi et ça motive pour la suite... (Dans le cas contraire j'aurai continué quand même!). Par contre celles qui me touchent le plus sont celles qui prennent la forme de "chronique". Qu'elles soient positives ou négatives. En tant qu'auditeur j'apprécie de lire le travail de certains chroniqueurs. Je suis abonné au magazine papier "New Noise Mag" et je suis régulièrement quelques blogs spécialisés sur le net.



Comment se porte la scène Metal underground en Alsace ?

D'une façon général je dirai plutôt bien et ceux dans différents styles. Pour en rester au Black Metal il y a PARAMNESIA qui est mon groupe français préféré actuellement.



Y’a-t-il un ou des groupes Français qui t’ont marqué ces derniers temps ?



A part PARAMNESIA, il y a CEPHEIDE, HANGMAN'S CHAIR, CARPENTER BRUT et PERTURBATOR.



Comptes-tu recruter un vrai line-up pour jouer sur scène prochainement, ou bien à l’instar de nombreux one-man band préfères-tu que cela reste uniquement un projet studio ?



Je pense à monter un line-up prochainement, mais mon boulot me prend pas mal de temps pour le moment. Si je le fais, je veux le faire bien.



Comment se passe ton processus de composition ?



J'aime prendre mon temps et m'y consacrer pleinement. En général j'arrête de bosser pendant quelque mois. Il me faut en général deux bonnes semaines de calme puis je commence et je m'arrête plus.



As-tu déjà des idées ou pistes pour une prochaine sortie ?



J'ai des tas de pistes… qui ne verrons peut-être jamais le jour. J'ai aussi beaucoup d'idées. On verra si j'arrive à mêler le tout ou à repartir sur du neuf. En tout cas je ne compte pas m'arrêter là.



Pour de nombreux artistes et musiciens qui évoluent au sein de la sphère Black-Metal, ce genre est carrément un style de vie et de pensée et pas uniquement un simple passe-temps et loisir. Es-tu de cet avis ? Comment vois-tu l’évolution du genre qui n’hésite pas désormais à se faire connaître au plus grand nombre (comme par exemple des interviews dans Télérama, présence dans les gros festivals …) ?



Difficile à dire... Je n'ai jamais été de ceux qui ont un avis dessus et encore moins de ceux qui en débattent. Je suis musicien pas politicien. Ce n'est certainement pas à moi de dire ce qui est Black ou non. Rentrer dans ce débat mène souvent à d'énormes contradictions.



Si tu ne devais prendre qu’un seul artiste, avec qui tu aimerais collaborer pour un Split ou pour d’autres projets, lequel est-ce et pourquoi ?



PARAMNESIA ! (encore eux) Car c'est le groupe le plus authentique, le plus subversif que je connaisse. En plus je les connais personnellement donc ça serait plus simple. Mais on ne se voit plus depuis un certain temps car on est tous très occupés chacun dans nos vies... Par contre j'ai déjà joué avec eux pour leur première tournée en Europe en compagnie du groupe DEUIL. Je remplaçais leur bassiste qui ne pouvait pas assurer cette tournée.



Quel est ton disque de chevet actuellement ?



En t'écrivant j'écoute l'EP "Cerulean" d’ARMORER que je viens de découvrir et j'aime bien ! Sinon en ce moment je reviens très souvent sur "The Spoor Of Vipers" d’USTALOST, le projet solo d'un des membres de YELLOW EYES.



Je te laisse le mot de la fin pour nos lecteurs !



Merci à tous pour votre soutien.



