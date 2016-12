»

(Lien direct) Dor, la récente formation TURIA (Black Metal), avec O (Galg, Iskandr, Lubbert Das), fera son retour l'an prochain. C'est en effet en janvier 2017 que sortira son nouvel album Dede Kondre, dans la continuité du premier essai. Celui-ci sera disponible en format digital et cassette via Haeresis Noviomagi ainsi qu'en version vinyle chez Altare Productions. Le morceau titre a été dévoilé et mis en écoute sur Youtube.